Alba Parietti dice addio a Luca Salvadori: “Ti sentivamo come un figlio nostro”

Fonte: Getty Images Alba Parietti, il post su Instagram per ricordare Luca Salvatori

La tragica scomparsa di Luca Salvadori, giovane pilota e amatissimo creator sui social, ha sconvolto molti. Tra i primi a rendergli omaggio c’è Alba Parietti, che lo ha ricordato con un post su Instagram pieno di affetto e commozione. Ma il dolore non è l’unica cosa che ha fatto notizia: una foto scattata mentre Parietti partecipava al Corteo della Disfida ha innescato una polemica, portandola a difendersi pubblicamente.

Nel frattempo, i funerali del giovane pilota hanno visto una grande partecipazione di amici, personaggi dello spettacolo e semplici cittadini, che nonostante la pioggia si sono stretti intorno alla famiglia Salvadori per l’ultimo saluto a Luca.

Alba Parietti e il messaggio d’addio su Instagram

Alba Parietti, legata alla famiglia Salvadori da una lunga amicizia, ha voluto dire addio a Luca con parole toccanti. Il suo post su Instagram, che ha ricevuto migliaia di interazioni, recita: “Ciao Luca, ti lasciamo andare per permetterti di correre dove tu vorrai. Diventa energia nell’universo ma torna presto. I tuoi genitori Monica e Maurizio hanno tanto bisogno di un tuo segnale. E tutti quei ragazzi anche. Noi amici faremo ciò che possiamo per alleviare il dolore incolmabile, della perdita di un figlio. Noi amici ti sentivamo tutti un po’ figlio nostro. Ti lasciamo andare perché nella vita e nella morte hai scelto il tuo destino da persona che ha vissuto una vita vera, la sua. Non importa il tempo che ci è dato su questa terra dove tutti ce ne andremo, ma conta come viviamo e anche come moriamo. Ti ho voluto tanto bene, non sono stata molto originale, ieri in migliaia erano lì a salutarti, sarebbe stato strano il contrario. Ciao per me sempre piccolo”.

La polemica della Disfida: Parietti si difende

Nonostante il lutto, Alba Parietti è finita sotto i riflettori per una foto che l’ha ritratta al cellulare durante il Corteo della Disfida, scatenando reazioni controverse. “Non credevo fosse così grave fare una telefonata di pochi minuti,” ha spiegato, visibilmente stanca dalle accuse. Parietti ha chiarito che la telefonata è avvenuta in una giornata carica di dolore e che la sua emotività era dovuta alla scomparsa di Luca Salvadori, un giovane che lei conosceva bene fin da bambino. “Il corteo dura quattro ore, si tratta di 8 km da percorrere a piedi. Ho sorriso a tutti, ho abbracciato persone, ho cercato di accontentare il pubblico che era entusiasta. In un momento di pausa ho fatto una telefonata, in una giornata per me dolorosissima. È imbarazzante che io debba giustificarmi e raccontare il mio dolore. Avrei voluto solo stare chiusa in camera a piangere,” ha aggiunto, raccontando il legame speciale che la univa a Luca e alla sua famiglia.

Una vita vissuta a pieno: pilota e star dei social

Luca Salvadori non era solo un pilota talentuoso, ma anche una figura di spicco sui social. Con mezzo milione di follower su Instagram e quasi 600 mila iscritti su YouTube, Luca aveva saputo costruire una community appassionata che seguiva le sue avventure tra gare e contenuti digitali. Nel 2023, il suo debutto nel Motomondiale MotoE con il team Pramac Racing ha rappresentato un punto alto della sua carriera, dimostrando il suo talento sia in pista che nel creare una connessione speciale con il pubblico, tra passione per le corse e il mondo dei motori.