Adriana Volpe festeggia il compleanno della figlia Gisele: la dolcissima dedica su Instagram

Per Adriana Volpe è un momento davvero speciale: la conduttrice trentina, archiviata l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, ha aperto la parentesi di Ogni Mattina, programma che la vede ‘padrona di casa’ assieme ad Alessio Viola.

Adriana Volpe, però, non è solo una conduttrice di successo, ma anche una mamma innamorata che, sul suo profilo Instagram, ha condiviso una dedica speciale per la sua bimba. L’11 agosto 2020, la piccola Gisele, figlia della Volpe e del secondo marito Roberto Parli, compie infatti nove anni.

La madre le ha fatto gli auguri sui social con delle parole dolcissime.

11/08/2011, la data più importante della mia vita: nascevi Tu 💝 Sei la mia vita, il mio universo, tutto questo sei Tu! Ti amo Gisele 💝

Adriana Volpe ha scelto queste meravigliose frasi per accompagnare un video che la vede assieme alla sua piccola in un momento di svago. Gisele è sulle spalle della sua mamma e la abbraccia, giocando con i suoi capelli.

Il post è stato accolto da numerosi commenti e like. Lo hanno apprezzato tantissimi fan della Volpe, ma anche diversi Vip, come per esempio Patrick Ray Pugliese (con lei nella casa del Grande Fratello Vip).

Anche Roberto Parli, marito della Volpe dal 2008, ha ricordato il compleanno della piccola Gisele. Il manager, che vive e lavora in Svizzera, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video dell’arrivo a tavola della torta. Il post in questione è stato commentato anche dalla Volpe con la frase “Amore mio, sei la gioia della mia vita”.

Per quanto riguarda il rapporto con il consorte, Adriana Volpe ha recentemente smentito le voci di crisi. Rispondendo, sempre su Instagram, al commento di un follower che le chiedeva se fosse single, ha affermato di essere sposata.

Nonostante la coppia non compaia assieme sui social da tempo, il rapporto matrimoniale a quanto pare continua e, man mano che passa il tempo, attraversa tappe importanti. Una delle ultime è proprio il compleanno di Gisele, arrivata a portare gioia nella vita dei suoi genitori dopo il dolore dell’interruzione di una gravidanza, dettaglio rivelato tra le lacrime dalla Volpe nel corso di una puntata del Grande Fratello Vip.