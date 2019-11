Adrian, Gerry Scotti svela un retroscena su Celentano

editato in: da

Gerry Scotti parla per la prima volta di Adrian e racconta un retroscena su Adriano Celentano. Il conduttore è stato fra i protagonisti della prima puntata dello show del Molleggiato, tornato dopo un lungo stop e tante polemiche. Per il suo debutto dopo il flop della scorsa stagione televisiva, il cantante ha voluto accanto a sè alcuni grandi nomi della tv.

Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Carlo Conti, Piero Chiambretti e Massimo Giletti hanno partecipato a una sorta di tavola rotonda con Celentano. La puntata è stata ricca di colpi di scena, con esibizioni sulle note delle canzoni più famose del Molleggiato e lunghi monologhi. Lo show però non ha convinto il pubblico che ha criticato Adrian e ha cambiato canale. Nemmeno l’arrivo di Maria De Filippi e Gianni Morandi nel secondo appuntamento ha permesso di risollevare gli ascolti.

Celentano più di una volta ha scherzato riguardo le critiche e ha scelto di cantare sul palco come avevano chiesto sin dall’inizio i telespettatori, ma questo non è servito a far cambiare opinione su un programma che, forse, è stato già etichettato da molti.

L’unica intervista rilasciata da Celentano è stata quella, piuttosto enigmatica, a Verissimo. A svelarci qualcosa di più sul dietro le quinte di Adrian però è stato Gerry Scotti che ha incontrato in queste settimane il cantante. Il conduttore di recente ha presentato Conto alla Rovescia, un nuovo quiz che sostituirà Caduta Libera.

Nel corso della conferenza stampa Gerry ha parlato anche del Molleggiato, svelando un retroscena interessante. “Celentano è un bambino di 80 anni, pieno di curiosità su tutto – ha detto il presentatore -. Mi ha sorpreso per quante cose sapesse di me”. Scotti ha poi commentato gli ascolti bassi del programma. “Se anche sbaglia qualcosa in tv – ha detto lo showman -, ha comunque ragione lui, un po’ come se fosse il mio papà”.