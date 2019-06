Adele scatenata al concerto delle Spice Girls: le prove su Instagram

editato in: da

Una vera fan girl, scatenata e divertita: Adele è apparsa così al concerto delle Spice Girls, raccontando su Instagram la sua emozione durante l’incontro con la band al femminile più famosa di sempre.

Bellissime e grintose: Mel B, Mel C, Emma e Geri Halliwell hanno calcato il palco del Wembley Stadium di Londra. Una reunion, quella delle Spice, che ha fatto felici milioni di fan, fra cui numerose star. Se qualche tempo fa Emma Stone aveva realizzato un sogno, incontrando le quattro ragazze durante una tappa del tour e abbracciando la Baby Spice a cui si è ispirata per scegliere il suo nome d’arte (in realtà si chiama Emily), questa volta è toccato ad Adele.

Popstar, stella della musica e vincitrice di numerosi premi, la cantante è tornata indietro di vent’anni e si è trasformata in una fan sfegatata, cantando e ballando al concerto della girl band. Adele, solitamente poco attiva sui social, ha deciso di fare uno strappo alla regola e ha condiviso su Instagram i momenti più belli della serata vissuta a Londra.

Su Instagram, l’artista ha postato un video in cui in auto, diretta al live, ripassa le canzoni delle Spice Girls cantando a squarciagola. Poi il concerto e una foto con tutto il gruppo, che Adele, da vera fan, ha immediatamente postato su Instagram, per la gioia dei suoi follower.

“Finalmente ho incontrato Ginger – ha scritto -, mi sono ubriacata con le ragazze e ad essere sincera non riesco a credere quanto in là sia andata”. Adele d’altronde non ha mai nascosto la sua profonda ammirazione per il gruppo britannico che è stato fonte d’ispirazione quando, giovanissima e inesperta, cantava Wannabe sognando un posto nel mondo della musica.

“L’ultima volta che vidi le Spice Girls a Wembley fu 21 anni fa! – ha spiegato emozionata -. Stasera con i miei amici più cari e vicini ho pianto, riso, urlato, ballato e mi sono rinnamorata della me stessa di 10 anni. Non è un segreto quanto le ami e quanto mi abbiano ispirato a prendere in mano la mia vita senza guardarmi indietro. Grazie per la follia che mi avete fatto vivere. Non sarei mai stata qui senza di voi, cinque vere leggende britanniche! Vi amo!”.