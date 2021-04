Addio a Erica Vittoria Hauser del Trono Over di U&D: aveva 44 anni

editato in: da

U&D, addio a Erica Vittoria Hauser del Trono Over

I fan di Uomini e Donne piangono la scomparsa di Erica Vittoria Hauser, protagonista del Trono Over. Ex modella e volto molto amato della tv, Erica si è spenta nel sonno nella sua casa di Roma. Era arrivata al successo nel 2013 quando aveva fatto sognare il pubblico grazie alla storia d’amore con Ivano Rotoli. I due si erano innamorati nel corso della trasmissione e poco dopo avevano deciso di vivere la relazione lontano dai riflettori.

La love story però era terminata qualche mese dopo. Nonostante ciò in tanti avevano continuato a seguire sui social Erica, sostenendola. Sono state tante le persone che hanno voluto ricordare la Hauser, fra cui diversi protagonisti di Uomini e Donne che hanno scritto messaggi di cordoglio su Facebook. Originaria del Principato del Liechtenstein, Erica Vittoria Hauser da diversi anni viveva a Roma. Si era laureata in architettura a Firenze, in seguito si era diplomata come chef. A soli 13 anni aveva iniziato a sfilare, lavorando nel mondo della moda e dell’arredamento di interni.

Ad annunciarne la morte sono stati i familiari. I funerali si svolgeranno il 7 aprile presso la chiesa di San Gioacchino a Roma. Le cause del decesso non sono state specificate, solo qualche giorno fa, il primo aprile, Erica aveva condiviso su Facebook un video in cui appariva sorridente e spensierata. Fra le persone che hanno espresso grande dolore per quanto accaduto anche Claudia Montanarini, ex tronista di Uomini e Donne.

La scomparsa improvvisa di Erica Vittoria Hauser arriva a pochi giorni da un altro evento tragico che ha coinvolto Uomini e Donne: la morte di Fabio Donato Saccu, ex cavaliere del Trono Over venuto a mancare a soli 46 anni. Nonostante fossero assenti da tempo dalla tv infatti sia Fabio che Erica avevano continuato a tenersi in contatto con i loro sostenitori attraverso i social. Per questo è molto probabile che, come era accaduto anche per Saccu, la Hauser verrà ricordata durante la prossima puntata di U&D con un video emozionante che ripercorrerà la sua esperienza nella trasmissione.