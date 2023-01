Addio ad Antonella Fragiello, l’ex finalista di Miss Italia stroncata da tumore a 37 anni

Fonte: Instagram Antonella Fragiello, addio all'ex finalista di Miss Italia

Un brutto male ha portato via Antonella Fragiello, conosciuta per essere stata una delle finaliste di Miss Italia nell’edizione del 2004. Giovane ragazza napoletana, originaria di Casoria, negli ultimi giorni era stata ricoverata presso una struttura ospedaliera, ma non è riuscita a sconfiggere un tumore che l’ha portata via a soli 37 anni. I funerali, come scrivono alcuni utenti su Facebook ricordandola, verranno celebrati nella giornata di domani.

È morta Antonella Fragiello, ex finalista di Miss Italia

Il 2004 è stato l’anno che l’ha portata alla ribalta sulla scena televisiva, l’anno in cui sfiorò la vittoria nel concorso di bellezza più celebre del piccolo schermo: Miss Italia. Aveva solo 19 anni, ma all’epoca Antonella Fragiello era una delle papabili candidate a vincere l’ambita coroncina e a candidarsi reginetta di bellezza a livello nazionale. Ora, però, i suoi affetti più cari ne piangono la scomparsa.

Antonella Fragiello, originaria di Casoria, in provincia di Napoli, è scomparsa a soli 37 anni a causa di un tumore, contro il quale ha combattuto sino alla fine. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, le condizioni di salute dell’ex finalista di Miss Italia si erano aggravate ed era stata ricoverata presso una struttura ospedaliera. Solo pochi giorni fa, aveva condiviso una dolcissima dedica al marito Carlo sui propri profili social: “Sono lontana da te da qualche giorno e non c’è minuto della giornata a cui non penso a quanto io sia fortunata ad averti nella mia vita. Sei l’aria che respiro, il mio sorriso più bello, il mio sguardo più luminoso. Sei raro. Sei tu. Ti amo“.

Il suo profilo Facebook è stato inondato nelle ultime ore di messaggi d’affetto e commoventi dediche. Una morte improvvisa, che ha scosso un’intera comunità, oltre ai grandi affetti della ragazza e a tutti coloro che le hanno voluto bene e l’hanno amata. I funerali, come si apprende da alcuni messaggi pubblicati sulla sua pagina, si terranno nella giornata di domani, lunedì 23 gennaio 2023, presso la parrocchia di San Tommaso a San Pietro a Patierno.

Chi era Antonella Fragiello e l’esperienza a Miss Italia

Nonostante le pochissime informazioni a disposizione sulla sua vita e carriera, Antonella Fragiello è stata una grande protagonista nel mondo della televisione e dello spettacolo. Nel 2004, l’anno simbolo della sua notorietà, è giunta sino alle finali di Miss Italia a soli 19 anni: una partecipazione televisiva importantissima che, nonostante la vittoria sfumata all’ultimo, le ha permesso di acquisire popolarità. A seguire, si ritagliò il suo spazio sul piccolo schermo accostando la sua immagine a numerose campagne pubblicitarie.

Antonella Fragiello si è fatta conoscere per la sua sensibilità, il suo altruismo e la sua generosità e la sua immagine è indissolubilmente legata alla città natale: Napoli. Proprio sul lungomare del capoluogo campano, infatti, collaborò nel 2014 alla realizzazione di una tappa di Miss Italia, legando per sempre il suo nome e la sua immagine al popolare concorso di bellezza (la cui scorsa edizione è stata vinta da Lavinia Abate).

L’improvvisa scomparsa di Antonella lascia un vuoto incolmabile nella vita dei suoi più cari affetti, che la stanno ricordando in queste ore sui social e che non dimenticheranno mai il suo sorriso.