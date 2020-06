Addio a Pau Donés, il leader degli Jarabe de Palo muore a 53 anni

editato in: da

Pau Donés, cantante, compositore e chitarrista del gruppo Jarabe de Palo, si è spento a 53 anni a causa di un tumore contro il quale combatteva da anni.

Il musicista stava lavorando al suo 14esimo album e aveva appena pubblicato un nuovo brano, Tragas o escupes. Aveva appena ripreso la sua attività musicale, interrotta nel 2019 per dedicarsi alla figlia Sara, come aveva dichiarato in un’intervista a SuperEva.

La notizia della sua morte è stata comunicata attraverso il profilo Instagram della band di cui Donés era il leader da 20 anni. Accompagnato da una foto in bianco e nero del musicista, questo il messaggio: “La famiglia Donés Cirera riferisce che Pau Donés è morto il 9 giugno 2020 a causa del cancro di cui soffre dall’agosto 2015. Vogliamo ringraziare il team medico e tutto il personale dell’ospedale Vall de Hebrón, ospedale di Sant Joan Despí Moisès Broggi, ICO (Institut Català di Oncologia), Servei de Paliatius dell’Ospedale di Viella e VHIO (Istituto Oncologico di Vall Hebrón) per tutto il loro lavoro e dedizione. Chiediamo il massimo rispetto e intimità in questi momenti così difficile”

Comparso la prima volta nel 2015, Pau Donés ha combattuto fin da subito il tumore con coraggio, condividendo i momenti difficili che ha dovuto attraversare. Un modo per stigmatizzare il cancro e per infondere messaggi positivi e di speranza tra chi stava affrontando la sua stessa battaglia. Nel 2016 aveva dato l’annuncio di averlo sconfitto, ma purtroppo il tumore si è ripresentato.

Il primo grande successo degli Jarabe de Palo è con La flaca nel 1996. Molte le collaborazioni con i musicisti italiani. Nel 2009 Pau duetta con i Nomadi nel brano Lo specchio ti riflette, nel 2010 sale sul palco dell’Ariston per la quarta serata del Festival di Sanremo, cantando con Fabrizio Moro, Non è una canzone.