1984, cosa sappiamo della serie tv dedicata al libro

Un libro cult della storia della letteratura (e il suo adattamento teatrale) che diventa una serie tv. A quanto pare 1984 di George Orwell si appresta ad approdare sul piccolo schermo, dopo che qualche anno fa era stato messo in scena anche a teatro.

A dare la notizia Deadline, che ha anche annunciato alcuni dettagli su quello che potrebbe diventare uno show molto atteso, forte anche del fatto che sembrerebbe non ispirarsi solamente al romanzo ma anche allo spettacolo teatrale. Infatti Wiip, società indipendente americana, ha acquistato i diritti della trasposizione teatrale del libro di George Orwell, show che aveva fatto parlare molto di sé poiché considerato molto forte. Lo spettacolo è andato in scena a partire dal 2013 e poi è arrivato a Broadway all’Hudson Theatre nel 2017, con un cast di tutto rispetto che vedeva tra gli attori principali Olivia Wilde e Tom Sturridge.

Lo spettacolo teatrale, su cui si baserà la serie e scritto da Robert Icke e Duncan Macmillan, aveva diviso il pubblico, suscitando reazioni contrastanti anche a causa di alcune scene molto forti, cha a quanto pare avevano indotto reazioni anche tra il pubblico, compresa l’attrice Jennifer Lawrence che pare essersi sentita male.

A quanto emerge ora l’opera diventerà una mini serie suddivisa in cinque episodi, in merito Robert Icke e Duncan Macmillan hanno spiegato: “Mentre il mondo è alle prese con la democrazia e il governo nella nostra epoca divisa di sorveglianza, ‘fake news’ e decadenza della verità, l’urgenza del capolavoro di Orwell è innegabile. Il piccolo schermo sembra una casa naturale per il suo ritratto di una società in cui le persone si fidano dei loro schermi più del mondo fuori dalle loro finestre”. A produrre lo show saranno i creatori dell’opera teatrale insieme a David Flynn e Paul Lee.

La serie, quindi, sarà ispirata al celebre romanzo di George Orwell, datato 1949, e allo spettacolo teatrale. Non circolano ancora rumors su chi potrebbe fare parte del cast.

Non è la prima volta che il libro cult di Orwell è al centro di trasposizioni sul piccolo o sul grande schermo. Al cinema si può ricordare ad esempio la pellicola Orwell 1984 diretta da Michael Radford con John Hurt, Suzanna Hamilton e Richard Burton, in televisione l’adattamento per la BBC datato 1954.