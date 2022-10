Fonte: Getty Images, Francine, Velasca, Boyy, Gaelle, Kaos Ispirazione foliage: look autunnale a tema natura

È autunno e cosa c’è di più bello che vedere gli alberi cambiare colore, vestendosi di foglie dalle mille sfumature? Anche noi possiamo prendere in prestito i loro magnifici colori e metterli sulla nostra pelle: bordeaux, ocra, tutte le sfumature del marrone, arancioni… i colori dell’autunno sono super chic anche su di noi! Ecco quindi per voi qualche idea di look a ispirazione foliage autunnale.

Fonte: Getty Images, Francine, Velasca, Boyy, Gaelle, Kaos

Toni neutri, come le foglie sui ciottoli al parco

Personalmente sono una gran fan dei toni neutri: trovo che siano molto eleganti e raffinati e che valorizzino qualunque look, rendendolo più sofisticato. Questo concetto funziona benissimo anche in autunno, accostando ai neutri come il bianco sporco o il beige chiaro le tonalità calde del color mattone o del color cuoio.

Ispirazione foliage: giallo come il ginko

Il giallo è un colore carico ed energizzante, perfetto per ravvivare una cupa giornata autunnale. Un impermeabile giallo dà la carica anche se fuori piove! Possiamo abbinarlo con i toni dell’arancione, ma anche del marrone o del bianco, de vogliamo rendere il look più portabile.

Mix and match di fantasie, come le foglie in un bosco

Zebrato e pieds de poule sono un mix and match non proprio facilissimo, ma se lo ricreiamo nei toni autunnali dell’arancione, del bordeaux e del marrone, non possiamo sbagliare. Con il nero daremo un tocco più easy.

Sfumature di marrone, come le foglie della magnolia

Avete mai visto le foglie di magnolia quando cadono? Hanno un caratteristico colore marrone molto caldo, che contrasta con il verde della chioma di questo albero (sempreverde, tra l’altro). Abbinando questa sfumatura au toni del testa di moro o dell’arancione, ricreeremo un look autunnale super glam! Non dimenticate mai che la natura difficilmente sbaglia: se siete in dubbio su un abbinamento colore, guardate le piante e gli animali. Sono una fonte inesauribile di accordi cromatici assolutamente perfetti!