XF, quarto Live: la ghigliottina della giostra mozza anche l’armonia tra i giudici

Tre eliminazioni e un tavolo movimentato hanno animato il quarto live: i giudici, vicini alla finale, affilano le unghie e alzano i toni. E Paola-Crudelia De Mon si accanisce su Teo

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

IPA XF 2026, Quarto Live: cosa è successo

Lo avevano annunciato come la puntata più diabolica e cattiva di tutte: il quarto Live di XF, con la giostra e le tre eliminazioni annunciate, si è abbattuta come una ghigliottina sui concorrenti del talent e soprattutto sull’armonia dei giudici: tra Paola e Gabbani e Paola e Jake è scoppiata la guerra (qualcuno sui social ha ravveduto un che di bullismo maschi contro femmina, a noi è parso che la Iezzi si sia difesa più che bene). D’altronde, si sa, quando il gioco si fa duro i duri giudici cominciano a tremare e litigare. Ma ieri sera hanno un po’ esagerato: è stato palese che nel voler difendere i proprio si siano attaccati strategicamente agli altrui. L’invettiva di Paola contro Teo Bok, accusato di essere un semi professionista, già navigato e abituato ai palchi importanti, rivelata come l’acqua calda alla decima puntata, fa un po’ ridere e rivela la pretestuosità della critica.

Alla fine sono usciti Alia, Manuel e gli Scraff, i primi due oggettivamente i più deboli e acerbi del gruppo, gli ultimi i più pazzerelli e fuori contesto, che non a caso salutano con un:”Ginocchia rotte e dita nel c**”. Addio, matti.

E tra un ospite internazionale che non conosceva nuovamente nessuno (“Charlotte Cardin, la nipote di Pierre?” chiedono sui social) e l’incredibile esclusione di Camilla dai preferiti della giostra che fa imbestialire a dismisura Paola e la porta a trasformarsi in Crudelia De Mon, tra la Iezzi e Gabbani è ormai guerra dichiarata. La prima, non sapendo a cosa appigliarsi, rivela la mondo che Bok oltre ad essere già un professionista, non ha un timbro riconoscibile e dovrebbe trovare una sua identità (il tutto incassato con un umile: “Grazie Paola, ci lavorerò”). Gabbani cerca di dire la sua, lei gli parla sopra, lui sbrocca e se ne esce con una frase infelice. Jake infila in mezzo un “Pappapero” per buttarla in caciara ma ormai l’idillio è rotto. “Non hai fatto niente, faccia di serpente; non mi hai fatto male, faccia di maiale: ecco il tavolo di stasera”, cit X).

IPA

Altre cose degne di note:

Patrizia è sempre una bomba, strappa una standing ovation nel pubblico, probabilmente vincerà il programma ma il difficile arriverà dopo, se qualcuno non riuscirà a trovarle una strada discografica vincente (Mimì Caruso docet).

Alessandro Fontana, vero under dog irresistibile di questa edizione, tra un dito rotto, una crush per Paola e la schiera di “Fontanelle” sui social che già lo amano, zitto zitto si sta avvicinando alla finale con passo da leopardo e voce da Topo Gigio.

Irama si sta rivelando il giudice più composto e meno rancoroso di tutti. Forse perché alla sua prima edizione, più vergine e meno sporco degli altri, ma la sua gentilezza e pacatezza andrebbero prese da esempio.

Jake, al netto della stessa acrimonia e permalosità di Paola e Gabba, almeno fa ridere. Di, lui, se pure non sopravviverà manco un concorrente, resteranno le sue perle. Ed è già qualcosa.