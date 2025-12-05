XF 2025, cala il sipario: i momenti indimenticabili della finale

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Ufficio stampa XF XF 2025, la finale

XF 2025, una delle edizioni di livello più alto di sempre (forse “la” più alta) che ha visto l’incoronazione di Rob, in quel di Napoli in una delle finali più talentuose e ventose che il programma ricordi. La piccola catanese Roberta Scandurra, partita in sordina, meno favorita fra tutti, ma cresciuta incredibilmente puntata dopo puntata. Anche se, come hanno scritto in molti, chiunque avesse vinto sarebbe stato giusto: i quattro finalisti erano egualmente talentuosi, seppur diversi tra loro, e per dirla alla dandy Lauro, avevano già vinto tutti.

Qui le nostre pagelle, vogliamo però ricordare alcuni momenti cult della serata finale, accompagnati, come sempre, dai commenti più esilaranti del web, vero giudice sovrano, Senato supremo della trasmissione. Che tra l’altro aveva già decretato all’unanimità, o quasi, la vittoria di Rob.

Ha vinto Rob, ma prima di lei gli outfit di Jake

Jake la Furia si è rivelato anche quest’anno giudice lungimirante e senza dubbio il più pacato e centrato, con commenti ironici ma mai banali, giusti e non ruffiani come alcuni colleghi. Di lui resteranno i tentativi di sedare gli animi tra Gabbani e Lauro, la dolcezza inaspettata verso la sua leonessa Delia (vogliamo scommettere che finirà per produrle il primo album?) e le mise incredibili sfoggiate nei Live, con l’ultima da Oscar per combattere il freddo partenopeo: pelliccia leopardata, occhiali glitterati e coppa in mano. Praticamente un essere mitologico: metà vichingo dopo le abbuffate di Natale, metà oligarca russo in vacanza a Cortina. Noi lo amiamo e guai a levarcelo la prossima edizione.

Tra i vari commenti di X: “Adoro la sobrietà di Jake con questo look da pappone”, “Jake solito nababbo russo nei peggiori cinepanettoni”, “Jake con questo vestito è la cosa più bella della serata”.

Ufficio stampa SKY

Lauro, dandy furbacchione e stratega

Achille, sorriso languido e linguetta maliziosa, ha riempito fino all’ultimo i ragazzi di complimenti, ma tra un volemose bene tutti, “Sei bravissimo/a” e “I miei sono solo consigli da fratello maggiore, perché avete vinto tutti”, molti hanno intravisto mosse strategiche per affossare i concorrenti (e giudici) altrui. Se Jake si è rivelato l’orsone dolcione, Lauro senza dubbio il volpone “moooolto” furbacchione.

Getty Images

Gabbani, soldato onesto e bullizzato

Non siamo sicuri che Francesco Gabbani tornerà il prossimo anno, visto il clima in classe, o forse era tutto un gioco e in realtà si sono divertiti come pazzi. Nel dubbio, di lui ci resteranno l’onestà che ha sempre dimostrato verso i concorrenti degli altri, l’impegno messo per valorizzare i suoi e le terribili freddure per attenuare le temperature bollenti al tavolo della giuria.

La meraviglia indiscussa delle donne

La bravura di Giorgia, la dolcezza e sensualità di Paola, il talento pazzesco di Delia – di un altro pianeta, ragazzi – , e la rivelazione Rob: questa edizione è stata senza dubbio all’insegna delle donne, supreme per bellezza e competenza. Dalla conduttrice all’unica giudice del gentil sesso, che quest’anno ha avuto il suo grande riscatto: la scorsa edizione era arrivata in finale senza concorrenti, quest’anno ha vinto a sorpresa.

Tra una battuta ironica sulla mise di Paola, unica scollata tra Giorgia in piumone e Jake impellicciato (“La bronchite, Paolaaa”), e un’altra su Delia, che avendo sempre portato mashup ai Live e dovendo fare un medley in finale il rischio era che facesse “un medley di mashup: 837 canzoni in un minuto”, sul web hanno riconosciuto la superiorità indiscussa delle voci femminili per potenza vocale (Rob), precisione e livello insuperabile (Delia, “uno dei più grandi talenti passati a XF”; “Fenomenale, pazzesca, una forza della natura”; “Abbiamo trovato la nostra Rosalia”). Di loro due sentiremo ancora parlare a lungo: cosi come avevamo azzeccato la vincitrice, sottoscriviamo anche questo.

IPA

Un solo consiglio alla produzione: per la salute di Paola, che non riesce a rinunciare alla sensualità nemmeno sotto lo zero e per Giorgia, che al contrario sentirebbe freddo anche ai Tropici, la prossima finale al chiuso, mi raccomando.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!