XF, salvate il soldato (vessato) Gabbani. E le donne svettano per bravura e bellezza

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

IPA X Factor 2025: il quarto Live

Come sempre succede, quando X Factor si avvia alle fasi conclusive il volemose bene dei giudici lascia il passo alla guerriglia e sorrisi e goliardia si trasformano in stilettate e strategia. Al quarto Live, denominato Hell Factor di nome di fatto per via del ritmo serrato e delle due eliminazioni, Paola si altera quando viene criticato il suo Viscardi e la scelta di arrangiamento, Achille cerca disperatamente di salvare Layana, Jake risponde piccato alla Iezzi (“Saranno ca@@ miei quello che mi piace e non mi piace?”). L’unico che non alza mai la voce e incassa con classe qualunque attacco dei colleghi è Francesco Gabbani, soldato garbato che marcia dritto e a testa bassa verso la vittoria con il suo fuoriclasse PierC. E che fino a questa puntata , zitto zitto, aveva mantenuto la sua squadra intatta.

Tra una Giorgia visibilmente stanca (ieri sera ci è parsa meno in forma del solito), Achille con i soliti monili trafugati al Louvre, Paola più aggressive e animalier che mai e Jake gigione e soprattutto gattone nelle mani della sua leonessa Delia (che se la fa e se la canta da sola), chi sta davvero emergendo a dispetto dei pronostici, ovvero dei due candidati alla vittoria fin dalla prima Audition, Delia e PierC, è la piccola grande Rob, l’under dog – cit. Lauro – che partita in sordina sta spaccando e “spettinando”, per dirla alla X, tutti.

IPA

E a proposito dei social, supremo Senato e termometro del programma, ci ri-divertiamo a commentare i punti salienti della puntata postando i commenti più arguti e divertenti. (Qui, invece, le nostre pagelle)

ASSEGNAZIONI: SOLITO PROBLEMONE

Layana, animo delicato e sensibile, da molti giudicata fredda e poco emozionante anche a causa delle scelte del suo giudice. Assegnazioni troppo “alte”, da Mina alla Nannini, che lei, con la sua giovane età, fatica a fagocitare e interpretare con la giusta maturità e consapevolezza. Però è di una tale bellezza e delicatezza, che farà strada. D’altronde le assegnazioni restano un tasto dolente, visto che possono valorizzare o affossare un artista e i giudici, che non sono macchine, assegnano in base alla propria sensibilità e visione di percorso. Il quibus è sempre lo stesso: “Sperimentare e osare o restare nel recinto delle peculiarità di ogni singolo artista?”. Ai posteri

IPA

DELIA, DI UN ALTRO PIANETA

Può piacere o meno, può stancare per l’uso del dialetto e i suoi continui mashup, ma questa ragazza è oggettivamente una spanna sopra a tutti, anche a molti dei giudici.. “O la butti fuori perché non c’entra nulla per manifesta superiorità qualitativa, o la fa vincere a tavolino per manifesta superiorità qualitativa”. Amen.

IPA

AUTUTUNE SI, AUTOTUNE NO

Michelle, ragazza dolcissima, dal suo mondo dichiaratamente elettronico che Gabbani ha provato ad ampliare (tornando al discorso di cui sopra), ottenendo spesso uno snaturamento che non le ha fatto bene, si veda la Nannini della scorsa puntata. Va bene tutto, uscire dalla comfort zone, sperimentare, azzardare ma De Gregori con l’aututone, vi prego, no. “L’autotune su Rimmel, per carità”, scrivono su X. “Sento già De Gregori: sono dai carabinieri, sto querelando…”.

LE LACRIME DI MICHELLE, PROBLEMA DI STATO

Paola nel tentativo di dare un consiglio a Michelle le dice di godersi il momento e l’avventura di X Factor piangendo meno e divertendosi di più. Apriti cielo: sui social i commenti si scatenano, tra un “Ora non si può nemmeno piangere? Perché, cara Paola, si piange anche di felicità!” e un “Ma uno potrà piangere quando e quanto vuole?”.

IPA

VISCARDI E IL CIELO IN UNA STANZA JAZZ

Viscardi porta la sua versione de Il Cielo in un stanza di Gino Paoli in chiave jazz e come l’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo innesca la guerra tra i giudici. Achille sostiene che l’abbiano svuotata di ogni emozione, Jake conferma l’esperimento fallimentare, Paola si inalbera e li taccia di ignoranza, “state facendo una pessima figura, credetemi”. Achille non ci sta, comincia a parlarle sopra interrompendola più volte. Balbettando in loop “Io Amo Viscardi, stimo Viscardi, voto Viscardi”, Jake le risponde a tono: “Ma saranno ca@@ miei quello che mi piace?”:

E Gabbani? Come sempre cerca di moderare i toni, tra l’altro unico che difende l’esperimento di Paola, proprio lui che da sempre “non toccatemi la melodia originale”, ma in questo caso – dice – “è stata volutamente e dichiaratamente cambiata completamente”. Perché Gabbani, va detto, può piacere o meno nella scelta delle assegnazioni e nel percorso che traccia per i suoi ragazzi, ma si sta rivelando il giudice più onesto di tutti. Capace anche di criticare i suoi – e non è da poco – quando sbagliano palesemente, lontano da strategie e giochetti. Eppure, il più vessato da tutti, per la sua fissazione con la tecnica e la melodia. L’ultimo arrivato e il più “bullizzato” dai colleghi, che non gli fanno passare nulla. Comprese le freddure: ma su quelle, ahinoi, è davvero indifendibile.