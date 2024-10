XF 2024, pagelle dei bootcamp di Paola e Manuel: volano scintille e dissing

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

XF, puntata dei bootcamp di Paola Iezzi e Manuel Agnelli, di giovedì 10 ottobre 2024. Che questa sia l’edizione con la giuria migliore di sempre lo dice il pubblico sovrano (il “Senato, per dirla alla Lauro) e lo dicono i giudici stessi, soprattutto quelli – leggi Manuel- che di edizioni ne hanno masticate parecchie. Ironici, competenti, divertenti e divertiti, mai come quest’anno i talenti passano quasi in secondo piano, almeno fino ad ora, perché con i Live cambierà sicuramente la musica. I nostri voti

JACK, SENZA LE SUE PERLE NON SAREBBE LO STESSO

Aspetto da tenerone, sguardo sornione ma quando Jake La Furia affonda con le sue battute non ce n’è per nessuno: “Loro quando si vestono non si telefonano”, riferito ai Punkcake; a Paola: “Se hai più di 20 anni e dici cringe ti viene una mano gigante dal cielo che ti schiaccia”; a Lauro che viene truccato da tre assistenti simultaneamente: “Ma chi sei, Il sultano del Brunei? C’hai tre persone che ti ricostruiscono Sei come Dorian Gray: da qualche parte hai un quadro che marcisce”. Impagabile. VOTO 9

ACHILLE LAURO, FASCINO E IRONIA

Subito dietro a Jack per sarcasmo e affondi, più di Jack, non ce ne voglia, Achille Lauro ha quello sguardo “strappamutande” che fa impazzire il popolo femminile (fatevi un gito su twitter e capirete). “Sembra mia cugina quando a Natale imita Janis Joplin”; “Questa più che da XF è da Acquagym”; “Io ho visto Loch Ness e pure il quadrifoglio di Paola sotto la pancia…”. Sogniamo tutte Jack e Lauro compagni di banco. Valgono più di mille antidepressivi. VOTO 8

MANUEL AGNELLI, PERFETTAMENTE A SUO AGIO

Lo abbiamo già detto, Manuel quest’anno si diverte più che mai e la sua serenità si riflette nel suo ruolo da giudice e con i colleghi. Meno insofferente con i talenti che non incontrano i suoi gusti, più saggio di Mr. Miyagi di Karate Kid, è l’insegnante che tutte vorremmo avere. “Non vi ho scelto perché siete i migliori – dice alla sua squadra -, ma perché Lo potete diventare”. Riassunto in una frase tutto il senso del programma. VOTO 8

PAOLA IEZZI, RIVELAZIONE DI QUESTA EDIZIONE

La quota rosa della giuria, vera piacevole scoperta di XF2024. Paola Iezzi è preparata, competente, sexy, solidale con i colleghi ma poco disposta a farsi mettere i piedi in testa. Quanto ci piace la maestrina Iezzi! VOTO 10

GIORGIA, SORELLA DI TUTTI

Giorgia è semplicemente perfetta: Conduce bene, è simpatica, è materna, dispensa abbracci e belle parole a tutti i concorrenti. Perché la tv (e XF) non l’hanno scoperta prima? VOTO 8

QUALCHE VOTO AI TALENTI (PASSATI E BOCCIATI)

MARINA, PRESUNTUOSA O CORAGGIOSA?

Marina del Grosso, quella delle tre lauree al conservatorio che aveva già fatto irritare Jack alle Audition, canta – benissimo – I Put a Spell on You di Nina Simone e le viene affidata la sedia. Ma quando le si chiede si fare lo switch con Laura Fetahu perde le staffe. “Non sono assolutamente d’accordo, avete preferito lo spettacolo alla qualità, la musica ancora una volta ha perso”. Flagellata dal popolo di twitter (“Presuntuosa, torna a casa”; “Un po’ di umiltà, please, che non sei nessuno”; “Il dissing, signori, finalmente un po’ di drama”) e dai giudici (“Questo è l’atteggiamento sbagliato” le dice Paola, e Giorgia; “Dovrai imparare qualcosina che non è vocale da questa esperienza”), ha comunque avuto il coraggio di dire la sua. E per alcuni non aveva totalmente torto. I commenti migliori, come sempre, arrivano dal web: “Pare il personaggio smorto dei film che accumula risentimento verso tutti e alla fine fa una strage ( cit. Twitter) VOTO 5 ALLA POCA UMILTÀ. 8 AL CORAGGIO

MIMI CARUSO, TALENTO IMMENSO



Per noi, XF 2024 ha già la sua vincitrice. Scommettiamo? VOTO 10

DANIELL, FACCIA E VOCE CHE SPACCANO

Daniel Gasperini . in arte Danielle, è la conferma che non servono necessariamente la voce migliore, la faccia migliore, l’intonazione migliore ma sono la particolarità, “i difetti belli” a colpire e affondare. E poi ha portato Loredana ( Mare d’inverno): per noi ha già vinto. VOTO 8

TALENTI BOCCIATI MA PREMIATI (DAL PUBBLICO)

Elisa, Alfredo, Jaqueline, Claudia, Elena Badii (che strappa la standing ovation ma alla fine torna a casa) sono la dimostrazione che l’Italia è piena zeppa di talenti. E che l’uscita da XF non è certo la fine di una carriera, ma solo l’inizio di altre mille opportunità. VOTO 10