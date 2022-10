Wender in lutto, perché non va in onda “Lo Zoo di 105”

Fonte: Instagram Il dj Wender

Lo storico programma radiofonico Lo Zoo di 105 non andrà in onda per ben una settimana, a causa del grave lutto familiare che ha colpito uno dei conduttori, il dj Wender. Come annunciato dalla pagina ufficiale dello show e da un altro volto del programma, Marco Mazzoli, l’intero gruppo di lavoro ha deciso di fermarsi per stringersi attorno all’amico e collega, in questo momento così doloroso.

Wender in lutto: addio alla mamma Barbara

Una tragica notizia ha colpito questa mattina i fan di Lo Zoo di 105 e del dj Wender: sua madre, Barbara, è morta ieri e pare fosse malata da tempo, anche se i motivi non sono stati resi noti. Il commovente messaggio di addio del conduttore radiofonico ha commosso davvero tutti.

“Vorrei scrivere tante cose di te – ha esordito Wender, postando una bellissima foto della madre – vorrei poter dire al mondo intero quello che hai fatto per rendermi l’uomo che sono con tutte le malattie che hai avuto. Mi hai dato speranza e mi hai insegnato a sognare e a rincorrere i miei sogni.” Non era raro vedere madre e figlio insieme sui social, sempre con il sorriso.

“Mi hai dato conforto nei momenti più difficili e non mi hai fatto mancare mai niente – continua il dj – eri il mio mondo dove potermi nascondere dai pericoli e dalle delusioni. Ma ieri sera quando te ne sei andata mentre ti tenevo la mano ricordati sempre quello che ti ho detto all’orecchio”.

In questo raro momento di intimità, Wender condivide un ultimo pensiero per la sua mamma e per i suoi figli: “I bimbi cresceranno bene e staremo bene, grazie per tutto quello che hai fatto per noi e stai tranquilla che staremo bene. Ora puoi andare mamma puoi andare tranquilla. Grazie avermi dato la vita. Sei la mia mamma e lo sarai per sempre per sempre e per sempre. Il tuo piccolo Enzino.”

Nell’ultimo mese altri due volti del mondo della musica hanno detto addio rispettivamente alla mamma e al papà, Anna Tatangelo e Emma Marrone.

Lo Zoo di 105 non andrà in onda per una settimana

Per decisione dell’intera redazione, lo show pomeridiano Lo Zoo di 105 non andrà in onda per tutta questa settimana, un segno di rispetto per il dolore verso Wender, e dimostrazione dell’affiatamento del team di conduttori.

“La famiglia dello Zoo si ferma per una settimana” ha scritto Marco Mazzoli sui social, annunciando lo stop del programma. “Siamo in lutto per la scomparsa della mamma di Wender. Purtroppo, non siamo mai pronti per questi tristi avvenimenti, nemmeno noi, che siamo abituati a ridere e scherzare su tutto”.

Al suo messaggio è seguito quello di Fabio Alisei: “Non siamo mai pronti ad affrontare il dolore. Ma possiamo restare uniti per superarlo. Cammineremo insieme oltre questa perdita e torneremo a ridere e a divertire chi ci ascolta. Ti voglio bene, amico mio”.

L’appuntamento con lo storico programma radiofonico, in onda dal 1999 su Radio 105 che negli anni, tra gli altri ha visto tra i conduttori anche Leone Di Lernia e Maccio Capatonda, tornerà lunedì 17 ottobre, al solito orario. Al momento non è certo che Wender tornerà subito al microfono dello show, o dovremo attendere un po’ per riascoltarlo.