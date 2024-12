Un’intervista molto intima e sentita, quella concessa da Laura Pausini nello studio di Verissimo. Del resto non è un caso se la produzione pone sempre una scatola di fazzoletti di fianco alla poltrona degli intervistati. Tante le immagini emozionanti mostrate sullo schermo, che hanno spinto la cantante a raccontarsi in toto, svelando anche alcune paure che albergano dentro di sé.

La crisi di Laura Pausini

Anche i grandissimi come Laura Pausini vivono momenti delicati. Fasi d’assoluta incertezza, in cui i propri riferimenti paiono svanire nel nulla. Lei ha avuto il coraggio di mettersi a nudo dinanzi a Silvia Toffanin, spiegando d’aver seriamente pensato di concludere la sua carriera per sempre.

“I miei momenti d’ansia, angoscia e paura sono legati ai momenti della mia carriera. Quando guardo certe cose, mi chiedo ‘adesso cosa faccio’”. Un discorso complesso, che le è capitato di fare più volte nel corso degli anni, in solitudine.

Una lotta contro se stessa, provando a spronarsi a essere ottimista: “La mia paura è quella d’aver fatto tantissime cose, alcune senza rendermene conto, perché ero piccola. Ora invece comprendo bene cosa voglia dire tutto questo e sento di dover dimostrare di più”.

Dietro le luci dei grandi palcoscenici in tutto il mondo si annida una profonda incertezza. Laura Pausini sa benissimo di meritare tutto il successo ottenuto ma, al tempo stesso, non vuol ridurre la sua carriera a una lunga fase di stallo.

Per lei soprattutto il periodo del Covid è stato devastante. Ha avuto tanto tempo per riflettere, di colpo ritrovandosi ferma in una vita che è sempre stata frenetica: “Pensavo fosse meglio finire. Che avessi già detto, cantato e fatto tutto. Non sapevo più da dove cominciare ma dovevo farlo da me. Devo solo pensare a cantare, non a dove accadrà”.

L’amore per sua figlia

Laura Pausini è estremamente legata alla sua famiglia, che comprende quella che l’ha messa al mondo, quella che si è creata e quella che la segue in giro per il mondo. Si offre infatti con grande affetto e rispetto ai suoi fan presenti in studio.

Ha poi parlato della vita che conduce, che non avrebbe mai neanche sognato per sé da giovanissima. Nessun palco, nessun premio o standing ovation potranno però mai superare l’emozione della nascita di sua figlia Paola.

“Fino a quel momento pensavo che Dio mi avesse creato per la musica. Quando l’ho guardata per la prima volta, però, mi sono detta ‘ecco perché sono viva’. Grazie a lei sono così desiderosa di viaggiare e cantare”.

Un po’ impaurita dall’impatto che la maternità avrebbe avuto sulla sua vita, di certo non canonica. È stata una scoperta quotidiana, ha spiegato, e da sua figlia ha imparato tanto. Sente fortissimo il legame indissolubile che le unisce, al punto da aver creato una routine molto particolare per vederla il più possibile.

“Durante i tour in Europa non la faccio venire con me. Preferisco frequenti i bambini della sua età e non soltanto gli adulti. Guadagno meno ma prendo un aereo e torno da lei, così la mattina la vedo quando va a scuola. Quando siamo in America, non posso tornare e per un mese e mezzo è con me”.

Questo però non vuol dire saltare la scuola. Per la prima volta, infatti, quest’anno sono state seguite in viaggio da un tutor, in contatto con la scuola. Insomma, essere mamme è sempre complesso, farlo mentre si gestisce una carriera di fama internazionale è un “pelo” più complesso.

La vita con Paolo

In più occasioni le emozioni hanno avuto la meglio. Nel corso dell’intervista c’è stato spazio anche per le lacrime, inevitabilmente. Laura Pausini vive tutto con grande onestà ed evita filtri. È inoltre splendido che conosca anche i nomi di alcuni dei suoi fan in studio. Un legame che non si scalfisce, come quello con suo marito Paolo.

A marzo 2025 saranno ben 20 anni d’amore. Un lungo periodo nel quale sono successe tantissime cose. Ha lanciato uno splendido messaggio in studio, spiegando d’aver fatto la cosa più bella della sua vita (Paola, ndr) con l’uomo che desiderava ardentemente fosse il padre di sua figlia.

“Spero proprio che saremo per sempre insieme. Siamo opposti, per quanto entrambi testardi”. La grande scoperta in questa relazione è stata una sana indipendenza, stando insieme. Il ritrovare degli spazi propri in un rapporto splendido. Qualcosa che nessuna persona aveva mai saputo darle prima.