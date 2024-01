Nuovo cambio di programmazione per il "Grande Fratello" che salta la puntata del lunedì per effetto della Supercoppa

Il Grande Fratello si ferma ancora. Non c’è pace per la nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini che, ancora una volta, è interessato dai cambi di programmazione del palinsesto di Canale5. Stavolta, lo show viene rimandato per lasciare spazio alle partite di Supercoppa, sebbene la puntata venga subito recuperata, mentre il pubblico dovrà aspettare ancora un po’ prima di vedere la prossima diretta fissata dopo quella del 15 gennaio, la seconda del 2024.

Grande Fratello non va in onda il lunedì: la nuova programmazione

Secondo quanto riportato da DavideMaggio, il Grande Fratello di lunedì 22 gennaio non va in onda per lasciare spazio alla partita di Supercoppa italiana. Il programma di Alfonso Signorini salta quindi la prima puntata della settimana che viene recuperata immediatamente martedì 23. Non solo: le dinamiche degli inquilini presenti all’interno della Casa tornano con il doppio appuntamento del giovedì, in particolare nella prima serata del 25, andando così ad arricchire la programmazione bistrattata delle prime settimane dell’anno.

Il lungo calendario della Supercoppa investe anche altri programmi Mediaset. Tra questi vi è Striscia La Notizia, che viene trasmessa in versione ridotta per lasciare spazio alle partite, e Avanti Un Altro! di Paolo Bonolis. La programmazione dell’Ammiraglia Mediaset torna normale già nella settimana successiva, con i programmi di punta ricollocati nelle loro posizioni iniziali.

Il calendario e lo scontro tra Varrese e Monia

Intanto, l’avventura degli inquilini della Casa continua. I concorrenti si stanno infatti divertendo con gli scatti del calendario 2024, mentre tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera sembra non essere ancora tornato il sereno. I due, che sono stati una coppia 10 anni fa, si sono ritrovati all’interno del programma, riavvicinandosi, ma dimostrando che le incomprensioni di un tempo sono tutt’altro che sanate.

Hanno detto addirittura basta, lasciando intendere che non possa esserci niente al di là dell’amicizia, senza più provare a dare un seguito al sentimento che – almeno dalla parte dell’attore e ballerino – sembrava essersi riacceso. Le accuse partono da lui, che parla ancora di scarsa considerazione, mentre lei non è più disposta a farsi trattare in un certo modo: “Ho finito. Basta, amici come prima”.

“Ci siamo giocati una bella chance di conoscenza”, ribatte lui, ormai convinto che non si possa fare più niente per risanare il loro rapporto, giunto al capolinea dopo pochissime settimane dall’ingresso della sua ex. Lei sta provando a fare un percorso personale fatto di alti e bassi, in cui spesso sono tornati i dolori del passato e gli ostacoli che ha dovuto superare per dare serenità ai suoi figli, che oggi per lei rappresentano tutto.

Per Varrese, invece, si tratta del secondo tentativo di liaison dopo la discutibile prova con Heidi Baci, che ha lasciato il programma ed è entrata al Grande Fratello in Albania. Per lei, era entrato persino suo padre, con l’intenzione di metterla in guardia circa le intenzioni del suo compagno d’avventura e del suo comportamento ritenuto poco chiaro. Lei è uscita e lui non è cambiato molto: di certo è uno dei protagonisti di quest’edizione che durerà ancora a lungo.