Un volto ben noto di Mediaset ha messo nuovamente piede nello studio di Verissimo. Si tratta di Gianni Sperti, che da 22 anni siede nello studio di Uomini e Donne. Ha parlato molto di sé nel corso di questa intervista, svelando anche dettagli molto intimi.

Uomini e Donne

Come detto, Gianni Sperti ha ormai festeggiato da tempo i 20 anni di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi rappresenta ormai gran parte della sua carriera e, di fatto, è il motivo per il quale oggi diverse generazioni conoscono il suo nome.

È felice e non pensa a un futuro lontano dalla trasmissione. In questa stagione dovrà però sopportare l’assenza di Ida Platano. Per il momento tutto tranquillo sotto l’aspetto del trono, dice, ma lì non ci si vede proprio. Non è così che intende trovare l’amore: “Tina mi massacrerebbe ogni 5 minuti. Sarebbe una bella follia ma non so se ne sarei all’altezza”.

Il ricordo del padre

Gino, l’amatissimo padre di Gianni Sperti, è stata una presenza costante nella sua vita. Lo ha spesso aiutato in silenzio, insegnando ai suoi figli con l’esempio. Era di poche parole e lavorava sempre, coinvolgendo anche suo figlio. Se avesse la possibilità di rivederlo gli direbbe una sola parola: “Resta”.

C’è tanto che si sta perdendo, come la crescita dei suoi nipoti. La commozione inizia ad avere la meglio in questo racconto sofferto, che evidenzia una ferita ancora molto aperta. Ci sarebbe tanto da raccontare al suo papà, come la ritrovata serenità di sua sorella Cinzia. Finalmente, dopo aver tanto penato col suo ex, sta frequentando un “uomo speciale”, come lo ha definito Sperti: “L’ha corteggiata alla vecchia maniera, al punto che ci siamo chiesti se ci fosse qualcosa da scoprire. Poi ci siamo detti che ce l’ha mandato papà”.

Gianni Sperti truffato

Silvia Toffanin gli ha fatto rivedere il momento della vittoria a La Talpa. Ben 200mila euro di montepremi, giunti in un momento molto delicato della sua vita: “Quella è stata una felicità apparente, perché subito dopo sono stato vittima di una truffa”.

È qualcosa di cui non ha mai parlato ma ha deciso di farlo perché potrebbe aiutare altre persone. Ne è passato di tempo da allora ma, guardando i suoi occhi, è facile capire come il dolore sia vivo. Ha spiegato come a truffarlo siano state due persone amiche. Se in amore puoi aspettarti un tradimento, in amicizia no e ciò provoca una sofferenza enorme. È qualcosa che non ti aspetteresti mai, ha sottolineato.

“Quando ho scoperto tutto, sono rimasto con i soldi necessari per saldare un debito che non credevo di avere, che mi avevano creato loro. Si trattava di acquisti che credevo saldati ma in realtà non era stato pagato nulla. I soli de La Talpa non li ho mai visti”.

In seguito ha scoperto che questa truffa è stata ripetuta più volte. Lui non è stato il solo, anzi. C’erano tante denunce a loro carico. Il loro modus operandi è sempre stato lo stesso: “Entrano nella tua vita e ne fanno parte, giorno e notte, fino a entrare a far parte della famiglia. Poi succede che ti svegli e inizi a porti delle domande. C’è stata poi la loro sparizione. Ho ricevuto poi una telefonata da una persona in banca, non ufficiale, che mi suggeriva di ‘guardarmi le mie cose’”.

Anche questo però non è bastato, anzi. Sperti si è fidato e ha informato chi lo stava truffando di questa chiamata. Oggi si sente di dare un suggerimento a tutti, soprattutto a chi lavora nel suo stesso mondo: “Non delegare”.

C’è stato un momento in cui era totalmente senza soldi. In quel momento è giunto suo padre, che lo ha aiutato economicamente e a non crollare emotivamente. Per fortuna al tempo lavorava ancora, tra Uomini e Donne e Amici. È riuscito dunque a riprendersi, facendo sacrifici. Almeno a livello economico è stato in grado di rimettersi in piedi, ma a livello emotivo tutto è cambiato: “Oggi non mi fido più di nessuno. Non c’è un’altra persona che gestisca i miei social, i miei contratti o altro. Faccio tutto da solo”.

La depressione

Come detto, riuscire a ricucire certe ferite è decisamente complesso. A volte gli strascichi durano anni, facendo risentire il proprio peso anche anni dopo gli eventi dolorosi vissuti. Nel caso di Gianni Sperti è accaduto proprio questo.

Due anni fa, ha raccontato, era solito piangere dal mattino alla sera. Non riusciva a fermarsi e soprattutto non riusciva a capire le motivazioni: “Nessuno si è mai accorto di nulla, anche a Uomini e Donne. Durante la puntata trattenevo ansia e lacrime. Quando poi Maria annunciava il momento del ballo, uscivo e venivano fuori le lacrime”.

Grazie all’analisi ha scoperto che le forti delusioni patite, come quella descritta, lo hanno un po’ chiuso al mondo. Ha iniziato ad avere paura nei confronti degli altri. Paura che non sia sincera. Oggi sa che esistono due Gianni, quello pubblico e quello vero, della vigna, che vorrebbe stare in natura: “Questo percorso mi ha aiutato e oggi sto meglio”.