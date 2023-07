Filippo Facci, la decisione della Rai: “Cancellato il suo programma”

I Facci Vostri non va in onda: il nuovo programma di Rai2 è stato cancellato ancor prima di iniziare. L’editorialista Filippo Facci, dopo le frasi scritte sul caso legato al figlio di Ignazio La Russa, ha visto il proprio show eliminato dai palinsesti. L’indiscrezione è stata lanciata alle prime ore dell’alba della giornata del 17 luglio, seguita a ruota dalla conferma, con una nota, dell’azienda di Viale Mazzini.

I Facci Vostri, la Rai cancella il programma di Filippo Facci

La striscia di cinque minuti che avrebbe dovuto condurre Filippo Facci è stata cancellata. La decisione è stata presa da Roberto Sergio, nuovo AD della Rai, ed è stata anticipata dal Corriere della Sera, in seguito confermata dalla Rai con una nota. Lo spazio vuoto nel palinsesto viene così coperto dal programma I Fatti Vostri con un prolungamento. Invece, nel Cda del 25 luglio, conosceremo il programma che andrà a sostituire Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer, che è passata a Mediaset.

Una scelta, questa, di cui si è discusso sin da subito e che in realtà non arriva a sorpresa. A darne la prima conferma è stata Marinella Soldi. “I commenti di Facci sono inaccettabili e l’azienda valuterà”, così è stato e non c’è possibilità di muoversi altrimenti. Tanti, del resto, sono stati i commenti contro Filippo Facci, le cui frasi nell’editoriale su Leonardo Apache La Russa non sono di certo passate inosservate.

La polemica su Filippo Facci

Ad avere scatenato la polemica, con conseguente ferma decisione della Rai, sono state le seguenti parole, presenti nell’editoriale di Facci. “Le sofisticate scienze forensi non impediscono che alla fine si scontri una parola contro l’altra, e che, nel caso, risulterà che una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa e che perciò ogni racconto di lei sarà reso equivoco dalla polvere presa prima di entrare in discoteca”.

Il futuro in televisione di Filippo Facci

Come riportato dal Corriere, la Rai ha preso subito la decisione, un minuto dopo aver letto le frasi di Facci. Non ci sarebbe dunque al momento la possibilità che Facci torni in Rai, sebbene la testata non escluda del tutto questa possibilità. “Magari più avanti, con un programma diverso, a tema, magari registrato”. Difficile da dire quale sarà il futuro dell’editorialista in televisione, che nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista sempre al Corriere per chiarire la sua situazione.

“Cercavano l’incidente e alla fine l’hanno trovato. (…) Da giorni, da quando è uscito il mio nome per una striscia sulla Rai, ricevevo chiamate e proposte di interviste, io non le rilasciavo, volevo evitare”. Ha anche definito “un errore stilistico” la frase riportata nel suo editoriale. “Un fallimento personale. Il mio compito da giornalista è farmi capire, non fare battute”.

Ha anche parlato, sempre nel corso dell’intervista, dei suoi problemi economici, causati in parte dalla costruzione di una casa in zona Lambrate. “Passo più lungo della gamba. (…) Senza il contratto in Rai sono rovinato, ho dovuto vendere la villa perché non potevo pagare il mutuo”.