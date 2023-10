Dalla Sicilia alla fama internazionale: Eva Riccobono è stata ospite a Belve da Francesca Fagnani. Il suo è un successo raggiunto con enorme impegno: per anni, è stata tra le modelle più richieste al mondo. Ha preso parte alle Fashion Week, è stata brand ambassador di marchi importanti, fino a quando non ha realizzato il suo sogno più grande: diventare attrice. Nel salotto di Belve, il programma più irriverente e tagliente della Rai, ha saputo rispondere a tono alla conduttrice, svelando qualcosa in più su di sé. Senza filtri, ovviamente.

Eva Riccobono a Belve: il rapporto con il suo aspetto fisico

Nella puntata del 17 ottobre 2023 a Belve tanti ospiti: Eva Riccobono, Ivana Spagna e Antonio Conte. La Riccobono, come belva, si è definita una giraffa. “Mi hai vista? Sono gialla, alta, con il collo lungo, mi hanno sempre chiamata giraffina”. Negli anni, nonostante tutto, nonostante il fisico “algido e austero” – su sua stessa ammissione – ha capito di poter fare leva su questo, sull’impressione che gli altri avevano su di lei.

Dolorose, quasi, le sue ammissioni sul rapporto con l’aspetto fisico. “Non sono stata considerata bella per tantissimo tempo. In qualche modo ho sviluppato la simpatia, l’empatia, ho cercato di farlo. Quattro ossa incatenate, mi chiamavano Olivia o Pianura Padana, ero piallata, c’era questo accanimento…”. Un accanimento che, però, è sempre stato particolarmente ostinato contro le persone magre.

“C’è molto rispetto nel non dire a una persona che è robusta. Non c’è altrettanta delicatezza nel non volere offendere una persona che è troppo magra. Quando ero piccola lo ero”. Certo, fare la modella le ha dato una bella iniezione di autostima, ma il passato non si dimentica. “Ora sono in un momento di contentezza, non mi piaccio, ma non mi lamento: è poco importante in questo momento della mia vita”. Il suo cachet da modella? Ben 150mila euro per una campagna. Ma il successo è arrivato quasi “per caso”. Non ha dovuto rincorrerlo. E la sua è una storia di rivalsa. Pura e semplice. Ma lei non si sente “sexy”. “Mi sento goffa, in realtà”.

Le esperienze del passato: “Sono stata con una donna”

Non è propensa ai vizi, si considera una persona pulita, ma dice le parolacce, tanto che persino la mamma stessa l’ha ammonita di non dirle in diretta nello studio della Fagnani. A Belve, la sincerità è la grande protagonista, anche e soprattutto quando è scomoda. E così c’è stato anche spazio per tornare indietro nel tempo, esattamente a quando ha vissuto un’esperienza con una donna.

Ha avuto un solo periodo da bad girl. “I miei agenti mi consideravano un po’ acida, e mi avevano consigliato di divertirmi ogni tanto. (…) C’era questa ragazza molto bella, modella, sembrava oltretutto più femmina di me. Io che sono una pioniera delle esperienze, mi piace provare, mi dico ‘Io provo, poi se mi piace o non mi piace…’. Provai, è stato divertente e carino, però preferisco… le donne mi piacciono in qualche modo, però magari… non lo so. Non mi sono mai innamorata, ho solo avuto una relazione breve”. La Fagnani non ha fatto un plissé, anzi. “Ho un déjà-vu con una sua collega”, ha replicato, ricordando l’intervista a Bianca Balti.

Oggi, è felicemente sposata con Matteo Ceccarini: le nozze sono avvenute nel 2022, ma stanno insieme dal 2004 e hanno avuto due figli, ovvero Livia e Leonardo. Riguardo al tradimento, ha detto: “Abbi l’intelligenza di non farti beccare. Poi, se dovesse succedere, “one night”, forse, dopo tutti questi anni, chiuderei un occhietto, dopo vent’anni potrei capire una boccata d’aria”. Un modo moderno di intendere la relazione.