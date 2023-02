“All’improvviso sbagli”. Blanco indagato dopo Sanremo: la replica

Blanco è indagato dalla Procura di Imperia dopo quanto avvenuto al Festival di Sanremo 2023. L’artista, dopo aver distrutto la scenografia e le rose, si è scusato con una poesia dedicata all’Ariston. E adesso ha scelto di replicare nuovamente su Instagram dopo aver scoperto di essere indagato. Un momento emozionante, ma anche riflessivo, soprattutto per le parole scelte, che sinceramente a noi le tolgono: “All’improvviso tu sbagli, sbagli, all’improvviso tu sbagli. Lo so che hai 20 anni”.

Blanco indagato per Sanremo 2023: la replica su Instagram

Cinque minuti. Il tutto è avvenuto in meno di cinque minuti sul palco di Sanremo. Prima il clamore, lo scroscio di applausi per l’esibizione di Blanco, dopo la vittoria nel 2022 con Mahmood con Brividi; dopo, la distruzione della scenografia, delle rose e la furia della platea. Quei minuti sono costati una denuncia, così come le accuse del pubblico. Nonostante il sostegno di Amadeus, che ha dimostrato il suo talento gestendo la situazione in modo magistrale, alla fine l’artista potrebbe davvero pagare caro.

Deve infatti rispondere alle accuse di danneggiamento. Così ha scelto di “replicare” su Instagram mediante una canzone: “Se fosse notte, la notte più fonda, con solo silenzio che ti circonda. Se resti qui per sempre, senza l’odio della gente, senza sapere mai niente di cosa succede. Ma mollami poi, voglio sentire più forte le colpe che ho, come se avessi più colpe di te”.

Ha parlato di sbagli all’improvviso e dei suoi vent’anni. L’età, alla fine – e forse – non è una giustificazione. In ogni caso non sono mancati i commenti a supporto, da parte dei fan e della fidanzata Martina. Anche Giovanni Toti, il Presidente della Regione Liguria, è dalla sua parte.

La denuncia a Blanco da parte del Codacons

Dopo quanto avvenuto a Sanremo, Blanco si è scusato, replicando sempre su Instagram, in modo “social”, e del resto ci aspettiamo proprio questo da un ragazzo di vent’anni. Ma la poesia all’Ariston non è bastata. Il Codacons aveva infatti deposto un esposto formale alla Procura di Imperia.

“Oltre all’aspetto penale, la distruzione operata ieri da Blanco ha prodotto un evidente danno economico ai cittadini: la scenografia dell’Ariston è infatti pagata dagli utenti italiani che finanziano la Rai attraverso il canone, e il danneggiamento a vasi e fiori ha determinato uno spreco di soldi pubblici che ora l’artista dovrà risarcire”.

La mamma di Blanco parla a La Vita in Diretta

In casi come questo, non è facile affrontare la situazione, perché le telecamere sono costantemente accese, e ciò non vale solo per l’artista, ma anche per la sua famiglia. A La Vita in Diretta, Antonella Delprino ha intercettato la mamma di Blanco a Calvagese, proprio nella cittadina dove l’artista è cresciuto.

“Riccardo è stato il primo a capire di aver esagerato, ha chiesto scusa. È un ragazzo di venti anni, non si può distruggere una persona psicologicamente. Denuncia? Non abbiamo ricevuto niente, anche questo è da capire. Tutto quello che sta accadendo ora è eccessivo”. A questo si aggiunge anche l’invito di Mara Venier a Domenica In. La conduttrice ha chiesto infatti all’artista di scusarsi per il suo gesto in diretta, di fronte a tutti gli italiani.