Angela Megastar, il nuovo docureality sulla commerciante cinese più famosa d’Italia

C’è chi va in tv per caso e chi, invece, ci arriva da vera protagonista. Angela Lin è decisamente parte della seconda categoria. Dopo aver conquistato TikTok con i suoi video virali girati nel suo megastore romano, ora sbarca su Real Time con un docu-reality tutto suo: Angela Megastar – Ci penso io!.

E il titolo non potrebbe essere più azzeccato, perché Angela è davvero una che si rimbocca le maniche e fa tutto da sé: imprenditrice, madre, artista e icona social. Il programma promette di portarci all’interno del suo mondo pieno di sfumature raccontando una storia di integrazione, famiglia e sogni non sempre condivisi.

La trama di “Angela Megastar – Ci penso io!”

Al centro di Angela Megastar – Ci penso io!, il nuovo docu-reality in onda su Real Time, ci sono la vita e le abitudini tra le corsie del megastore di Angela Lin, un punto di riferimento nel quartiere Ostiense di Roma costruito con tenacia in 40 anni di lavoro. Un universo colorato, caotico e pieno di vita dove si può trovare davvero di tutto: dalla cancelleria agli accessori beauty, passando per oggetti kitsch diventati ormai cult tra i fan online.

Ma il programma racconta molto di più del viaggio dentro un’attività commerciale. È un ritratto vivace e ironico della vita di una donna che è riuscita a reinventarsi, diventando una vera celebrità sui social: oltre 370mila follower e 80 milioni di visualizzazioni sono lì a dimostrarlo.

Accanto a lei c’è suo figlio Alessandro, trentenne romano nel cuore e nello slang: cresciuto tra le corsie del negozio ma più incline alla battuta pronta che al registratore di cassa, Alessandro è l’altra metà del progetto di mamma Angela. Tra i due è una continua sfida a colpi di opinioni opposte, ma anche un legame forte, fatto di stima e affetto vero.

Il loro rapporto è il vero cuore del programma: tra aspettative, incomprensioni e visioni opposte sul futuro, Angela e Alessandro incarnano uno scontro generazionale e culturale che suona familiare a molti.

Lei sogna per lui un futuro da imprenditore e un matrimonio in stile cinese; lui, invece, preferisce vivere alla giornata. Ma tra l’impegno all’interno dell’Associazione delle Donne Cinesi d’Oltremare a Roma, una lezione di canto, un evento in negozio e l’ennesima discussione madre-figlio, Angela riesce sempre a farsi valere con quel mix irresistibile di disciplina e passione che l’ha resa una Megastar.

Quando e dove vedere “Angela Megastar – Ci penso io!”

Prodotto da Stand By Me per Warner Bros. Discovery, Angela Megastar – Ci penso io! è composto da tre episodi da 25 minuti che, oltre alla vita di Angela e al suo mondo esuberante, ci regala anche uno sguardo inedito sulla comunità cinese di Roma, spesso invisibile in tv ma centrale nella nostra realtà quotidiana.

Una comunità attivissima e poco raccontata, fatta di storie, negozi, tradizioni e sogni che meritano finalmente il loro spazio in prima serata. Perché dietro ogni “megastore”, c’è sempre una grande storia da ascoltare. L’appuntamento è fissato per venerdì 20 giugno alle 21:30 su Real Time. È lì che andrà in onda in prima tv assoluta Angela Megastar – Ci penso io!, che può essere anche recuperato in streaming su Discovery+.