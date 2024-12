Le interviste di Verissimo sono tutte diverse, perché spingono gli ospiti ad affrontare il racconto di sé in maniera molto personale. Tendenzialmente, però, si parte dal passato per approdare poi all’attualità.

Nel caso di Alena Seredova, il passato comprende anche un nome molto noto in Italia: Gigi Buffon. Immancabile dunque una domanda sul suo libro da poco pubblicato. Una chiacchierata che però non ha affatto visto questa relazione ormai archiviata come fulcro.

Alena Seredova e Buffon

Per anni si è parlato tanto di Alena Seredova e Gigi Buffon. Si è discusso di quanto accaduto, di quali fossero state le reazioni di lei e del nuovo rapporto tra il celebre portiere e la giornalista Ilaria D’Amico.

Al tempo stesso ogni relazione è stata mostrata, da parte della stampa, come una sorta di rivincita di Alena Seredova nei confronti del suo ex. Una considerazione miope e ingiusta. Oggi lei è felice e sorridente, e di certo non ha bisogno di guardarsi alle spalle.

Non ha letto il libro per un chiaro motivo: “Sono stata 10 anni al fianco di quell’uomo”. Non lo nomina e spiega come in quelle pagine non possano esserci cose che non conosce già. La loro relazione, tra l’altro, si è svolta proprio nella fase cardine della sua carriera, tra vittorie, sconfitte e momenti bui.

L’ex numero 1 di Juventus e Nazionale, però, le ha chiesto pubblicamente scusa. Lei si aspettava una domanda del genere ed ecco la sua risposta, che ha scatenato l’applauso spontaneo del pubblico in studio: “Ha detto che è dispiaciuto? Eh, ci mancherebbe”.

Una nuova vita

Come detto, il passato sentimentale è molto distante da lei, che oggi è felice e serena. Alena Seredova ha oggi 46 anni e non intende vedere a questa fase della vita come a quella calante. Ha iniziato a pensare di più a se stessa, ha spiegato: “I ragazzi ormai sono grandi e con la piccola c’è il papà che aiuta tantissimo”.

Si cura poco, inoltre, di quello che è il giudizio degli altri. In seguito alla sua ultima intervista con Silvia Toffanin, ha rivelato, l’hanno attaccata in molti. Una delle offese più becere ricevute: “Sei una balena”.

Ha così avuto modo di riflettere molto sull’assurda violenza che si scatena sui social. Si scrive senza riflettere, così come senza curarsi minimamente di quello che può essere lo stato emotivo e psicologico altrui: “Dietro un aspetto estetico non al top possono nascondersi dei problemi e difficoltà”.

Nel suo caso specifico, ha rivelato, le era stato diagnosticato un problema alla tiroide durante la gravidanza. Ha dovuto prendere dei farmaci ma, dopo il parto, il suo corpo si è ristabilito. Purtroppo lei non ne aveva idea e ha proseguito la cura. Tutto ciò ha avuto un grande impatto sul suo fisico.

L’amore per Alessandro

Al fianco di Alena Seredova c’è oggi Alessandro Nasi. È l’uomo della sua vita, capace di tirare fuori il meglio di lei. Una persona gentile, in grado di comprenderla. Non giudica ma ascolta e sa quando parlare e cosa dire.

Lei ha un carattere fumantino, a volte, ma si sente ascoltata e capita: “Sente che sta arrivando il momentaccio. Annusa i miei momenti no e sono felice con lui. Lavora purtroppo tanto e vorrei averlo un po’ di più soltanto per me. Forse è questo che mi manca. Ci stiamo però lavorando”.

In questo quadretto c’è spazio poi anche per la piccola di casa, che è legatissima al padre. Il suo nome è Vivienne Charlotte ed è stata definita un “koala”, perché sempre attaccata al genitore: “Non è facile avere i nostri momenti con lei. Mi dice, ‘mamma, mi dispiace ma è arrivato papà. Quando riparte, sto con te’ (ride, ndr)”.