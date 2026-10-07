Anticipazioni Tale e Quale Show, le imitazioni della terza puntata: Selma pronta a stupire

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Ansa Carlo Conti

Torna l’appuntamento con Tale e Quale Show. Mercoledì 7 ottobre alle 21,30 su Rai1 Carlo Conti torna in diretta dagli Studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma con la terza puntata della sedicesima edizione, pronta a rimescolare le carte.

Le prime due serate hanno già detto parecchio: ascolti da leader della prima serata e un pubblico che ha seguito il varietà anche nella nuova collocazione del mercoledì. Segno che il meccanismo continua a funzionare e che la curiosità attorno alle imitazioni resta intatta, puntata dopo puntata.

In cima alla classifica provvisoria c’è Selma Ezzine, due vittorie su due. Dopo un esordio convincente ha firmato il bis con Listen di Beyoncé, lasciandosi alle spalle Andrea Perroni e Roberta Morise. Stavolta però la posta è alta: il terzo successo consecutivo passa da un’interpretazione che non ammette scorciatoie, e il pubblico la aspetta al varco, come si fa sempre quando le aspettative sono altissime.

Le imitazioni della terza puntata di Tale e Quale Show del 7 ottobre

Il tabellone di questa settimana mescola icone intramontabili e volti freschissimi della scena musicale:

Selma Ezzine sarà Alicia Keys

sarà Jasmine Carrisi nei panni di Anna Pepe

nei panni di Gabriele Cirilli diventa Totò

diventa Flavio Insinna interpreta Charlie Chaplin

interpreta Maddalena Corvaglia è Geri Halliwell

è Stefano Meloccaro veste i panni di Gianni Morandi

veste i panni di Roberta Morise sarà Loredana Bertè

sarà Max Paiella si misura con Francesco Gabbani

si misura con Paola Perego diventa Orietta Berti

diventa Andrea Perroni affronta Geolier

affronta Anna Pettinelli avrà il volto di Doris Day

avrà il volto di Vladimir Randazzo porta in scena Sayf

Sfide diversissime fra loro: c’è chi deve fare i conti con la potenza vocale, chi con la mimica e il gesto, chi con una cadenza o un accento da ricostruire nota per nota. Come sempre si canta rigorosamente dal vivo, con gli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli e le coreografie di Fabrizio Mainini insieme al corpo di ballo. Dietro ogni esibizione ci sono ore di lavoro su trucco, acconciature, costumi, preparazione vocale e studio del personaggio: la parte che non si vede, ma che alla fine fa tutta la differenza.

Giuria, quarto giudice a sorpresa e voto social: come funziona la gara

A valutare le performance ci saranno Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, affiancati anche questa settimana da un quarto giudice a sorpresa, questa settimana individuato in Massimo Ceccherini, e diverso di puntata in puntata e chiamato a entrare nel gioco con la propria classifica. Un ingrediente che tiene sulle spine tutti, concorrenti compresi, perché può spostare equilibri che sembravano ormai consolidati.

Poi c’è la voce di chi guarda da casa, e non è un dettaglio. Attraverso Instagram, Facebook e X il pubblico può esprimere le proprie preferenze: le tre esibizioni più apprezzate ricevono rispettivamente 5, 3 e 1 punto, che si sommano ai voti della giuria. Basta poco, insomma, per ribaltare la graduatoria nel giro di una serata.

Ad accompagnare gli artisti giorno dopo giorno restano i vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli. Perché prima dell’applauso c’è sempre la fatica delle prove, degli errori rifatti da capo e delle piccole conquiste in sala: ed è anche questo che rende Tale e Quale Show un appuntamento a cui è difficile rinunciare.