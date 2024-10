"Affari Tuoi" non va in onda il 10 ottobre: perché Stefano De Martino salta la puntata del giovedì

Fonte: IPA Stefano De Martino

Affari Tuoi non va in onda. Stefano De Martino si ferma per una serata, frenando così il grande successo del suo programma, ma per una giusta causa. La trasmissione lascia infatti spazio alla partita di Nations League tra Italia e Belgio, che viene trasmessa su Rai1, facendo slittare il gioco dei pacchi di una serata. Niente paura: si tratta di una cancellazione più che temporanea. Lo show torna infatti regolarmente in onda l’11 ottobre, riprendendosi la sua collocazione all’interno del palinsesto della prima Rete.

Perché non va in onda Affari Tuoi

Come vi abbiamo anticipato, Affari Tuoi lascia spazio alla partita valevole per la Nations League tra la Nazionale Italiana di Luciano Spalletti e il Belgio. Non è la prima volta che capita, dato che il match inizia sempre subito dopo l’appuntamento quotidiano con il Tg1, prendendosi così l’intera fascia dell’access prime time che slitta al giorno successivo. Ad annunciarlo è stato proprio il conduttore al termine della puntata del 9 ottobre, che ha dato appuntamento al pubblico per venerdì 11 ottobre.

Lo stop non può di certo minare il grande successo riscosso dal programma, che ha cambiato repentinamente timoniere ma pare non aver risentito di quest’avvicendamento in conduzione. Anzi, gli ascolti sono sempre più alti. Ora che Stefano De Martino ha preso finalmente confidenza con il suo ruolo, non si può che migliorare. La sfida non era di certo facile, visto il passato che racconta lo show, ma lui è riuscito a ritagliarsi il giusto spazio e trovare la sua dimensione.

Sul Nove, Amadeus con Chissa chi è va quindi in onda senza competitor su Rai1, se facciamo eccezione per Striscia La Notizia che viaggia però su un binario tutto suo. Il conduttore di Ravenna non sembra comunque preoccupato per i risultati degli ascolti, ma si sta dando il suo tempo per crescere. Nessuno si aspettava infatti che replicasse i numeri di Rai1. Un po’ perché il pubblico non è ancora abituato a cambiare canale e un po’ perché la novità disorienta anche i fedelissimi che si danno tempo prima di modificare le loro abitudini. La tv non è facile, come direbbe Fabio Fazio, e Amadeus lo sa bene.

Il record delle vincite di Stefano De Martino

Quella di Affari Tuoi è un’edizione d’oro sotto molteplici punti di vista. Sotto la conduzione del presentatore di Torre Annunziata, i concorrenti stanno portando a casa delle somme di tutto rispetto. A poco più di un mese dall’inizio della nuova stagione, lo show ha consegnato oltre 1 milione di euro di montepremi. Un’eventualità che non si era mai verificata prima e pare proprio che sia legata al nuovo corso intrapreso dal programma.

Dall’era Amadeus non è comunque cambiato molto. L’aspetto dei pacchi è tornato quello di una volta, un po’ vintage e con la ceralacca sulla chiusura, e anche il telefono è tornato classico e con la rotella numerica. L’assegno scritto a mano non è stato invece modificato, ma è qui che Stefano De Martino si è preso un nuovo primato: per la prima volta, infatti, ha sbagliato la cifra che gli aveva comunicato il Dottore.