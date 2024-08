Fonte: IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino non si ferma più e inizia a sognare in grande. Il conduttore di Torre Annunziata ha infatti espresso il suo desiderio di ampliare il proprio ruolo all’interno della programmazione Rai. Già pronto al debutto su Rai 1 con la conduzione di Affari Tuoi al via il 2 settembre, il conduttore ha lasciato intendere che il suo interesse potrebbe estendersi anche ad altri programmi di successo, come il celebre game show preserale L’eredità che oggi è guidato con successo da Marco Liorni.

Perché Stefano De Martino vorrebbe L’eredità

In un’intervista rilasciata a seguito della presentazione del nuovo progetto in cui è coinvolto, Stefano De Martino ha dichiarato: “Dovesse andare bene Affari Tuoi, diciamo che ci sono un altro paio di cose fatte da Amadeus in carriera che mi farebbe piacere fare. A dirne una penso a L’eredità, ma adesso c’è Liorni”. Queste parole lasciano chiaramente intendere che il conduttore è pronto a raccogliere nuove sfide professionali e, perché no, a subentrare alla guida di programmi di grande prestigio come quelli condotti da Amadeus.

Non è la prima volta che De Martino segue le orme del conduttore ravennate. Già nel 2019, infatti, ha preso il suo posto alla conduzione di Stasera Tutto è Possibile su Rai 2, dimostrando di essere all’altezza del compito e di avere tutte le carte in regola per affrontare nuove avventure televisive. Quanto a L’eredità, programma che tornerà su Rai 1 il 3 novembre con la conduzione di Marco Liorni, le parole di De Martino potrebbero aver suscitato un certo interesse, e chissà che in futuro non si verifichi un ulteriore passaggio di testimone.

Il successo de L’eredità

L’interesse di De Martino per L’eredità non è casuale. Il game show, che da anni rappresenta uno degli appuntamenti più seguiti del preserale italiano, è un programma di grande rilevanza, capace di attrarre un pubblico vasto e variegato. Prendere le redini di un format così consolidato sarebbe per De Martino un ulteriore riconoscimento del suo talento e della sua capacità di intrattenere.

Oltre a L’eredità, il nuovo contratto quadriennale che lega De Martino alla Rai prevede il coinvolgimento del conduttore in diversi altri progetti, come sottolineato anche dall’amministratore delegato e presidente Rai, Roberto Sergio. Il conduttore, da parte sua, non nasconde l’entusiasmo e l’ambizione di voler contribuire anche con idee originali: “Sto guardando molti format dall’estero, ma in verità mi piacerebbe scrivere qualcosa di mio e originale. Dopo l’avvio di Affari Tuoi ci metteremo subito al lavoro”.

L’obiettivo di De Martino sembra essere quello di consolidare ulteriormente la propria presenza nel panorama televisivo italiano, puntando su programmi di intrattenimento in prima serata. Tuttavia, il conduttore ha chiarito che non ha intenzione di sfidare direttamente Maria De Filippi, regina del sabato sera con i suoi programmi su Canale5 e la prima a credere davvero in lui: “Diciamo che lo eviterei quello,” ha dichiarato, mostrando un atteggiamento di rispetto e forse anche di saggezza nel voler evitare un confronto diretto che potrebbe rivelarsi complesso.

Stefano De Martino si prepara a vivere una nuova stagione televisiva all’insegna delle sfide e delle novità. Con Affari Tuoi alle porte e un futuro che potrebbe vederlo alla guida di L’eredità o di altri programmi di punta, il conduttore si conferma uno dei volti emergenti più interessanti della Rai, pronto a prendere in mano il testimone di alcuni tra i format più amati dal pubblico italiano.