Stefano Accorsi perde la testa per Micaela Ramazzotti: la nuova serie “Un amore”

Fonte: Ph. Annalisa Flori (Courtesy Saverio Ferragina) | Ph. Adolfo Franzò Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti

Due attori eccezionali, una storia d’amore che ci commuoverà sino alle lacrime: arriva una nuova fiction targata Sky, che promette grandi emozioni. Si intitola Un amore, e vanta un cast d’eccellenza che vede come protagonisti Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti. Ed è proprio tra loro che scatta la scintilla – anche se solo per esigenze di copione. Vediamo i primi dettagli della nuova serie tv.

Un amore, al via le riprese della nuova fiction

Sky Studios e Cattleya firmano una nuova fiction che arriverà sui nostri schermi nel corso del 2023: le riprese di Un amore sono già iniziate e si protrarranno fino a dicembre, con un set itinerante che si divide tra la splendida città di Bologna e alcune location situate in Spagna. La serie tv in 6 episodi, diretta da Francesco Lagi, è un viaggio tra passato e presente alla scoperta di una travolgente storia d’amore che, idealizzata per tanti anni, si scontra con la dura realtà. Ma che saprà dimostrarsi comunque più forte del tempo e della distanza, in grado di superare ogni difficoltà.

Il cast vede grandi nomi del cinema e della televisione italiana: Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti vestono il ruolo di protagonisti, accanto ad altri grandi attori del calibro di Alessandro Tedeschi, Andrea Roncato, Ivan Zerbinati e Ottavia Piccolo. Spazio anche a due giovani talenti, Luca Santoro e Beatrice Fiorentini. Sono loro ad interpretare i protagonisti nella prima parte della serie tv, quando sono ancora poco più che adolescenti.

Un amore, le prime anticipazioni

Protagonisti della fiction sono Alessandro e Anna, due ragazzi appena maggiorenni che, in una calda estate di fine anni ’90, si incontrano durante un emozionante viaggio Interrail in Spagna e si innamorano perdutamente. Ma la vita li mette davanti ad ostacoli imprevisti, che li costringono a prendere strade diverse ed ad allontanarsi. Quell’amore, però, continua a bruciare nei loro cuori: per tanti anni si scrivono lunghe lettere appassionate, senza mai trovare il coraggio di rivedersi e darsi una seconda possibilità.

Fin quando non è proprio il destino a farli incontrare di nuovo: tra le vie di una Bologna meravigliosa, Alessandro e Anna scoprono che il loro sentimento non si è mai davvero spento. Ma sono passati vent’anni da quando, ancora ragazzini, avevano vissuto una storia d’amore tenerissima. Ora la loro vita è completamente cambiata, ed entrambi scopriranno che la realtà è ben diversa dal mondo che avevano creato nelle loro lettere romantiche. Riusciranno ad avere una seconda chance, o il fato ha in serbo per loro un altro doloroso addio?

Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti innamorati (sul set)

Il cast di Un amore vede protagonisti Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti nei panni di Alessandro e Anna, dapprima ragazzi innamoratissimi e poi adulti alla ricerca di una scintilla che dia nuovamente fuoco alla loro passione mai spenta. Sky punta tutto su due grandi volti del cinema italiano, due attori molto amati dal pubblico e dal talento eccezionale. Sul set, vivono una love story travolgente che ci farà emozionare. Ma i loro cuori sono già impegnati: Accorsi è felicemente sposato con Bianca Vitali, dalla quale ha avuto due splendidi bimbi. Mentre Micaela, dopo una breve separazione, è tornata accanto a Paolo Virzì ed è più innamorata che mai.