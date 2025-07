Le serie tv da non perdere ad agosto 2025

Estate piena di grandi ritorni per gli amanti delle serie tv: ecco la nostra lista dei titoli in uscita che non possiamo proprio perderci

IPA Jenna Ortega in "Mercoledì 2"

Anche se agosto è sinonimo di vacanza, relax e giornate infinite, le piattaforme streaming non si prendono pause. Il mese ci regala una serie di titoli da non perdere tra nuovi arrivi e grandi ritorni che faranno felici gli amanti del binge watching.

Che tu stia cercando qualcosa di leggero per le serate estive o una storia intensa da divorare in pochi giorni, ecco le serie tv da segnare in agenda per questo agosto, perfette da guardare in compagnia con l’aria condizionata o sotto le stelle di una terrazza.

Le serie tv in uscita ad agosto 2025

“Mercoledì 2” prima parte, 6 agosto

Dopo il successo clamoroso della prima stagione, Mercoledì torna su Netflix il 6 agosto con la prima parte della seconda stagione. La serie, creata da Tim Burton e diventata un vero fenomeno pop, segue ancora le avventure dark e ironiche di Mercoledì Addams tra misteri, visioni e uno stile gotico impeccabile.

In questa nuova stagione arrivano nuovi personaggi, intrecci avvincenti e una protagonista ancora più determinata a scoprire cosa si nasconde dietro i muri della Nevermore Academy. Jenna Ortega è tornata con poteri psichici più forti, un serial killer da affrontare e un’atmosfera ancora più horror. Da non perdere anche l’ingresso nel cast di Lady Gaga, nei panni della leggendaria insegnante Rosaline Rotwood, tutta da scoprire.

Un ritorno che promette di tenere alto l’entusiasmo e la curiosità per questa prima parte di stagione. Per la seconda, invece, dovremo aspettare il 3 settembre 2025.

“Young Millionaires”, 13 agosto

Tra le novità più interessanti di agosto, Netflix propone Young Millionaires, serie francese ambientata a Marsiglia che racconta la storia di quattro amici inseparabili: Samia, Léo, David e Jess. Tutto comincia in un venerdì 13, quando i ragazzi vincono alla lotteria una somma da capogiro. Ma a diciassette anni, incassare il premio è fuori discussione. E quello che sembra un colpo di fortuna si trasforma presto in un peso difficile da gestire e pieno di problemi.

Il terreno perfetto per un teen drama che mixa toni leggeri e che racconta cosa succede quando il destino ti mette davanti a un’occasione enorme, ma senza gli strumenti per affrontarla.

“Uno splendido errore 2”, 28 agosto

Dopo il successo della prima stagione, il 28 agosto Uno splendido errore torna su Netflix con nuovi intrecci, ritorni difficili e decisioni che fanno male. Nel primo capitolo della storia abbiamo conosciuto Jackie, che a causa della morte dei genitori in un incidente ha lasciato New York per iniziare una nuova vita a Silver Falls con la famiglia Walter.

Tra convivenze complicate, segreti e sentimenti contrastanti per i fratelli Alex e Cole, la prima stagione ci ha portato dentro un teen drama intenso e coinvolgente.

Ora, il secondo capitolo si apre con il ritorno di Jackie dopo un’estate a New York. Tornata in Colorado, vuole chiarire le cose con Alex e mettere dei limiti con Cole. Ma reinserirsi nella nuova realtà non è affatto semplice: Alex è cambiato, è concentrato sul rodeo e sembra più distante. Cole, invece, si trova a gestire nuove responsabilità a scuola, ma deve ancora fare i conti con il passato.

Mentre cerca di ritrovare un equilibrio tra chi era e chi sta diventando, Jackie dovrà affrontare una scelta che potrebbe mettere tutto in discussione. Una seconda stagione ricca di emozioni, crescita e legami messi alla prova.