Notte Oscar 2022: ospiti, candidati, diretta tv, quando e dove vederla (in Italia)

Notte degli Oscar, i look più iconici e trasgressivi nella storia della cerimonia

Il momento più atteso da Hollywood e dagli amanti del cinema in tutto il mondo è arrivato: questa notte ci sarà la cerimonia dei premi Oscar 2022. A poche ora del red carpet della 94° edizione degli Academy Awards, scopriamo gli ospiti, i candidati alla vittoria e quando e dove assistere allo show in Italia.

Gli ospiti degli Oscar 2022

La conduzione dei premi Oscar 2022 è stata completamente rivoluzionata: a guidare la serata saranno un produttore afro-americano, Will Packer, reduce dal successo del film Il viaggio delle ragazze e tre attrici comiche di stand up comedy, una per ogni segmento della serata: Wanda Sykes, Amy Schumer e Regina Hall.

Tantissimi i grandi nomi attesi durante la serata, molti dei quali annunceranno dei premi: si va da Bill Murray a Uma Thurman, passando per Kevin Costner, Jamie Lee Curtis, DJ Khaled, Jennifer Garner, Jake Gyllenhaal, Anthony Hopkins, Samuel L. Jackson, Lady Gaga, Lily James, Zoë Kravitz, Mila Kunis, Rami Malek, Shawn Mendes, Jason Momoa, Elliot Page, Naomi Scott, John Travolta e tantissimi altri ancora.

Attesissimi anche i performer musicali, Beyoncé su tutti, che ha preannunciato una performance epica, della quale si parlerà per anni. Si esibiranno anche Billie Eilish, Sebastián Yatra con la canzone Dos oruguitas dal film di animazione Encanto e Reba McEntire.

I candidati alla vittoria degli Oscar 2022

Ben 23 le categorie per le quali come ogni anno verrà assegnata l’iconica statuetta. In gara anche l’Italia con tre nomi: il regista Paolo Sorrentino che torna in gara con È stata la mano di Dio, a otto anni dalla vittoria con La grande bellezza; Enrico Casarosa, autore del film d’animazione Luca, prodotto da Pixar e Disney e Massimo Cantini Parrini, per i costumi della pellicola Cyrano.

Tra i favoriti alla vittoria, oltre allo stesso Sorrentino, ci sono il film Il potere del cane di Jane Campion, il regista e sceneggiatore Paul Thomas Anderson con Licorice Pizza, Encanto per l’animazione, lo scontro come migliore attrice tra Jessica Chastain e Nicole Kidman, e miglior attore Will Smith, per la sua interpretazione in King Richard.

Dopo due anni difficili per il mondo del cinema, questa cerimonia è davvero attesissima.

Quando e dove vedere la diretta tv in Italia

Per gli amanti del cinema anche quest’anno ci sarà una lunga notte svegli da affrontare. Armatevi di caffè, perché la diretta la diretta avrà inizio 00.15 su Sky Cinema Oscar (canale 303 della piattaforma satellitare), partendo dal red carpet, ma sarà visibile anche su Sky Uno e in streaming su NOW e in chiaro su TV8 del digitale terrestre. La vera e propria cerimonia dovrebbe avere inizio intorno alle 2 di notte (ora italiana) per terminare verso le 5:30 circa.

La telecronaca italiana sarà a cura di Francesco Castelnuovo alla conduzione, con l’ausilio del professor Gianni Canova e della giornalista Francesca Baraghini. Ospiti in studio anche gli attori Enzo Decaro e Massimiliano Gallo, Costantino della Gherardesca, Lillo&Greg e Claudia Gerini. Tutto pronto per fare il tifo per È stata la mano di Dio, in lizza come miglior film internazionale, e dato tra i favoriti.