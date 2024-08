Fonte: IPA Il confessionale del Grande Fratello

È morto uno dei personaggi più amati nel dietro le quinte della televisione italiana. Si è spento a Roma Nicola Fuiano, storico autore del Grande Fratello. Era la sua la voce che i concorrenti ascoltavano all’interno del mitico confessionale. Aveva 61 anni, ne avrebbe compiuti 62 tra qualche giorno. Sui social, il dolore degi colleghi e degli ex concorrenti del reality show televisivo.

Chi era Nicola Fuiano, la voce del confessionale

Se il suo nome non è noto al grande pubblico, i lavoratori del mondo dello spettacolo conoscono e hanno avuto modo di apprezzare il grande talento di Nicola Fuiano. La sua carriera nell’arte inizia come ballerino, da giovane Fuiano è parte del corpo di ballo del Teatro dell’Opera a Roma, di Afrodanza e del corpo di ballo del Teatro Koros. In seguito, continua a occuparsi di danza nel ruolo di coreografo, dirigendo diversi musical e film come Porci con le ali, La Bugiarda e Correre contro. Ma non solo ballo, Fuiano diventa ben presto direttore di scena in teatro e poi autore.

Dal palcoscenico più classico approda in televisione. Realizza format per le più importanti reti televisivi, Sky, La7 e Rai. Negli ultimi anni collabora principalmente con Mediaset, autore di alcuni dei più popolari programmi della rete oggi diretta di Berlusconi. C’è il suo contributo ne La Talpa (che torna quest’anno con la conduzione di Diletta Leotta), l’Isola dei Famosi, Vengo Anch’io, Lunedì Gol, The Run, Cuochi e Fiamme. Seppur il suo lavoro più famoso è quello condotto al Grande Fratello: era la sua la voce che concorrenti e spettatori ascoltavano nel mitico confessionale della casa di Cinecittà.

L’addio degli ex concorrenti del Grande Fratello

Era proprio Nicola Fuiano a stimolare e accogliere le confessioni dei concorrenti del Grande Fratello e, pur non vedendolo mai in volto, i giocatori non hanno potuto fare a meno di affezionarsi a questo amico discreto. Appena saputa la triste notizia, sono stati numerosi gli ex gieffini che hanno dato l’ultimo addio al caro autore. Il primo è stato il judoka, concorrente del Gf 2023, Marco Maddaloni: “Lo abbiamo sempre saputo che dietro quella stupenda voce che ci parlava dal confessionale c’era un’anima stupenda, che da ieri rallegrerà tutte le anime belle che non ci sono più!”. Le toccanti parole dell’atleta, condivise anche dal compagno di gioco Alessio Falsone.

Al cordoglio si aggiunge anche l’ex fidanzata di Falsone, con lui nella casa nella scorsa edizione del reality, Anita Olivieri: “Nicola, che tu possa portare tutta la tua saggezza, cultura e immensa voglia di vivere anche lì sù. Sono felice di averti conosciuto, sei stato un amico, un padre e un corretto giudice con me. Che tu possa aiutare altri come hai fatto con noi”. Poco dopo, il messaggio dell’ultima vincitrice, Perla Vatiero: “Ancora non ci posso credere…”. Mentre Greta Rossetti sul suo profilo Instagram ha scritto: “Mi vengono i brividi… sei stato parte di noi per tanti mesi, la tua inconfondibile voce non me la scorderò mai. Fai buon viaggio anima bella”.

Infine, il messaggio dell’ex gieffina Letizia Petris: “Ad ogni mio scaz*o mi tiravi su il morale. Ad ogni mio pianto mi facevi tranquillizzare. E, quando c’era bisogno, mi caz*iavi al momento giusto. La tua voce mi ha accompagnata per un lungo periodo per me fondamentale e ti ricorderò per sempre Nicola. Grazie”.