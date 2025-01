Marina Occhiena: “Ho deciso io di lasciare i Ricchi e Poveri”. Le parole a La volta Buona

Fonte: IPA Marina Occhiena si racconta a La Volta Buona

Nel corso della puntata odierna del programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, Marina Occhiena ha raccontato la sua esperienza con i Ricchi e Poveri, soffermandosi sul periodo della sua separazione dal gruppo. Con toni sinceri, ha ripercorso gli eventi che l’hanno portata a una scelta tanto personale quanto complessa, mettendo a nudo emozioni e decisioni maturate nel tempo. Solo una cosa, purtroppo, non ha detto: il motivo specifico per il quale ha deciso di allontanarsi dal gruppo.

Una decisione presa in autonomia, così pare

L’artista ha tenuto a dire e a ribadire che l’uscita dai Ricchi e Poveri è stata una sua scelta personale, lontana dalle dinamiche conflittuali che la stampa aveva spesso insinuato. Secondo quanto emerso durante la trasmissione, l’idea di lasciare il gruppo non fu dettata da pressioni esterne, ma rappresentava il frutto di una riflessione intima e ponderata. Per Marina Occhiena, la narrazione dei media spesso prediligeva la spettacolarizzazione, lasciando intendere scenari ben più drammatici.

Gli anni Ottanta furono un periodo di intensa esposizione mediatica per i Ricchi e Poveri, e l’addio di Marina non fece eccezione. Molte delle narrazioni create attorno alla sua uscita enfatizzarono presunti scontri interni o ragioni romantiche, semplificando e distorcendo i fatti. Durante l’intervista, Marina ha voluto riportare l’attenzione sulla verità, senza dire troppo, pur mantenendo un approccio discreto, nonostante le domande incalzanti degli ospiti e di Caterina Balivo. Ha spiegato che le sue scelte non erano legate a conflitti o litigi, ma a un percorso personale ormai divergente rispetto al gruppo.

L’intervento di Maria Giovanna Elmi e le curiosità del pubblico

Maria Giovanna Elmi, presente in studio, ha interrogato Marina su possibili motivazioni sentimentali dietro la sua scelta. Una domanda che rispecchiava le ipotesi più diffuse all’epoca e che, ancora oggi, continua a incuriosire il pubblico. Marina ha risposto con sobrietà, lasciando intendere che il contesto personale e professionale non fosse più compatibile con la prosecuzione del suo percorso nel gruppo. Ha aggiunto che certi dettagli, spesso enfatizzati dalla stampa, erano più suggestioni che realtà. Chissà, sarà vero?

Si è a lungo speculato su presunti dissapori con Angela Brambati, che avrebbero reso insostenibile la convivenza artistica. La stampa dell’epoca cavalcò l’onda di scandali e ipotetiche rivalità, puntando sull’idea di un conflitto acceso, ma Marina ha chiarito di aver lasciato il gruppo per una divergenza di visioni e per la volontà di intraprendere un nuovo percorso.

Riflessioni sulla Réunion del 2020

Il confronto ha toccato anche la Réunion del 2020 all’Ariston, che ha visto i Ricchi e Poveri riunirsi in formazione completa sul palco dell’Ariston. Marina, pur non partecipando all’edizione del 2024 dove invece i Ricchi e Poveri si sono esibiti come concorrenti, ha osservato con affetto il ritorno dei suoi ex compagni. Ha definito il loro contributo alla musica italiana come un patrimonio prezioso, aggiungendo di essere felice per il riscontro ottenuto. La sua assenza in quell’occasione è stata però una scelta ben ponderata, dettata dalla coerenza con il suo percorso di vita.

Marina ha ribadito di non avere rimpianti riguardo alle sue scelte. La strada intrapresa, seppur differente, le ha permesso di vivere in linea con le sue esigenze e i suoi desideri. Ha raccontato di aver trovato un equilibrio che le consente di guardare al passato senza rancore, ma con un senso di completamento personale. “Le mie decisioni mi andavano bene così,” ha dichiarato.