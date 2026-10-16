Isabel van Gelder torna con LOVESICK, l’ep che non possiamo perdere

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Ufficio Stampa Isabel van Gelder Isabel van Gelder

L’amore può essere romantico, scomodo, esaltante, persino un po’ ridicolo. Isabel van Gelder parte proprio da queste contraddizioni per costruire LOVESICK, il nuovo EP uscito il 16 ottobre. Un progetto che guarda ai sentimenti senza filtri troppo patinati e prova a raccontare cosa succede quando le relazioni si complicano, finiscono o semplicemente smettono di assomigliare all’idea che avevamo di loro.

LOVESICK, il nuovo EP di Isabel van Gelder

Sette canzoni, sette modi diversi di stare dentro una relazione o di provare a uscirne. LOVESICK segue il percorso emotivo di chi si innamora, si illude, perde qualcosa e poi tenta di rimettere insieme i pezzi, passando continuamente dalla malinconia alla voglia di sdrammatizzare.

Isabel van Gelder ha definito questo lavoro uno dei più personali della sua carriera. Le canzoni nascono infatti da esperienze vissute nell’ultimo anno e portano dentro una scrittura molto vicina alla confessione, anche quando il tono diventa più leggero.

“Sono un’inguaribile romantica e questo EP riflette le esperienze che ho vissuto nell’ultimo anno”, ha raccontato la cantautrice. Una dichiarazione che spiega bene il cuore del progetto: LOVESICK non prova a dare risposte sull’amore, ma fotografa tutte quelle zone intermedie in cui convivono desiderio, orgoglio, nostalgia e voglia di ricominciare.

Anche l’immaginario scelto per accompagnare il disco gioca con il romanticismo, ma lo fa in modo volutamente teatrale. Cupido, il melodramma e una certa estetica da grande storia d’amore diventano materiale da reinterpretare con ironia, mentre tra le suggestioni citate dalla cantante compare anche Romeo + Juliet di Baz Luhrmann.

“Heartless” è il lato più brillante di LOVESICK

A rappresentare uno dei momenti più vivaci del nuovo progetto è Heartless, il singolo accompagnato anche dal video ufficiale. Qui Isabel van Gelder cambia passo e costruisce un brano dal gusto rétro, con richiami allo swing e al jazz che vengono però spinti dentro una produzione molto più contemporanea.

È proprio questo gioco di contrasti a dare identità all’EP. Accanto ai pezzi più introspettivi trovano spazio canzoni che affrontano le delusioni sentimentali con maggiore leggerezza, quasi trasformando certi disastri romantici in materiale da osservare con un po’ di distanza.

Prima dell’uscita di LOVESICK, Isabel aveva già aperto la strada con Kissing You Away, brano dedicato a quel periodo post-rottura in cui ci si convince di poter voltare pagina velocemente. Nuove persone, nuovi programmi, nuove distrazioni: tutto sembra utile pur di non tornare con la testa a ciò che è appena finito.

La tracklist comprende anche After Life, I Don’t Want To Fall In Love Again, Complicated, A Thousand Miles e Before I Let You Go.

Da Amsterdam ai social, il percorso di Isabel van Gelder

Prima di arrivare a questo nuovo EP, Isabel van Gelder aveva già costruito un pubblico molto ampio. Amsterdam è la città in cui è cresciuta e dove ha cominciato presto a usare la musica come spazio personale, iniziando a scrivere canzoni durante l’adolescenza.

Nel tempo la moda, i social e la musica hanno finito per intrecciarsi. Oggi la sua community supera il milione di follower su Instagram e conta oltre 300mila persone su TikTok, mentre sul fronte discografico i risultati hanno iniziato a farsi sempre più importanti.

Il precedente EP Minor Details ha infatti portato con sé brani come Die for You e My Silly Boy, entrambi capaci di superare quota 20 milioni di ascolti su Spotify. Numeri che raccontano una crescita già evidente.

Con LOVESICK, però, Isabel sembra fare un passo più personale: il cuore resta il grande protagonista, ma viene raccontato con tutte le sue imperfezioni. E forse è proprio questo a rendere il nuovo EP così facile da riconoscere come qualcosa di familiare.