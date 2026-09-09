Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 10 settembre 2026: il piano di Umberto per tenere Odile all’oscuro

Ufficio stampa Rai Odile e Umberto, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16.10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 4. Umberto ha un piano per cancellare ogni traccia che possa ricondurre alla verità su Odile, mentre la ragazza prende una decisione importante. Ecco le anticipazioni di giovedì 10 settembre 2026

Nella puntata precedente

Nella puntata precedente di mercoledì 9 settembre abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Iacopo, dopo aver rifiutato l’offerta della GMM, trova la sua arena al Paradiso e sfida apertamente Landi. Lia e Simona vengono messe alla prova per aggiudicarsi il posto di Venere. Irene ha modo di conoscere Elisa, con cui instaura da subito un rapporto complicato. Dopo l’incontro con Greta, Odile affronta Umberto e Adelaide, i quali capiscono che se si scoprisse il loro segreto sarebbe la fine di tutto.

Anticipazioni della puntata del 10 settembre 2026

Umberto ha un piano per cancellare ogni traccia che possa ricondurre alla verità su Odile mentre Adelaide cerca di capire che cosa sa davvero la figlia. Marcello legge l’articolo di Costanza su Rosa, si commuove e decide di pubblicarlo. Un giovane imparentato con Elisa fa colpo sulle Veneri. Carla accetta di aiutare la GMM ma tratta con Umberto per diventarne socia. Intanto Odile prende una decisione importante.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 7 all’11 settembre 2026.