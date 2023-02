Grande Fratello Vip: chi è uscito ieri sera 27 febbraio

Nel trentasettesimo appuntamento del Grande Fratello Vip, andato in onda lunedì 27 febbraio in prima serata su Canale Cinque, si è svolto un importante televoto che ha cambiato gli equilibri dentro la Casa. A rischio eliminazioni c’erano diversi nomi e il pubblico ha dato il suo verdetto. Nessuna pietà per lei che finisce la sua avventura al GF Vip. Ma procediamo con ordine.

Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato

Dopo il “Van-gate”, sono finiti in nomination ben 7 “vipponi”: Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia, Nicole Murgia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi. Chi si salva per primo sono Nikita Pelizon e Oriana Marzoli, poi tocca alla Incorvaia e Tavassi. Al ballottaggio finiscono dunque Donnamaria e Nicole Murgia che alla fine ha la peggio.

Nicole Murgia è la meno votata dagli spettatori e alla fine è costretta ad abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip. Per l’attrice, che vanta partecipazioni a fiction di successo come Don Matteo 2 e Tutti pazzi per amore, non c’è più nulla da fare, l’avventura è finita. Forse il pubblico non ha gradito quello che è accaduto tra lei e Donnamaria nel van, dove ormai è chiaro che lui abbia toccato il seno di lei. Ma sull’intera vicenda è calata una nebbia fitta e resta ancora molto da scoprire sul vero legame tra i due. Sebbene le poche ammissioni dei diretti interessati, cavate con la forza da Signorini, abbiano messo una certa “ansia” a Donnamaria e soprattutto hanno mandato su tutte le furie Antonella Fiordelisi.

Grande Fratello vip, tutti contro a Nicole Murgia

In ogni caso, il pubblico del GF Vip non nasconde la propria antipatia nei confronti della Murgia e i commenti sui social nel suoi confronti sono piuttosto cattivi. “Dai sforzati un po’ di più che ti escono bene le lacrime…ma per favore! Sei entrata con un copione volevi per forza formare una coppia..sei stata smascherata però non viene fuori nulla sennò il paparino denuncia 🙈!!! La prima cosa che dice in confessionale mi dispiace per i DONNALISI…MA PER FAVORE.. ancora che ci volete prendere in giro! Anche no grazie!!!!”, scrive qualcuno sul profilo Instagram ufficiale del Grande Fratello Vip.

Così come impietosi sono i commenti sul presunto flirt tra Donnamaria e la Murgia: “Storia tossica. A nessuno dei due importa realmente dell’altro. È solo spettacolo e non le riesce manco bene… andrebbero divisi o uno o l altra fuori allora forse si vedrebbe di più la finta storia e i finti sentimenti. A ruota Daniele e Oriana….”. C’è anche chi avrebbe voluto eliminare lui, anziché lei: “Fuori donnamaria. Mettiamo fine a questa relazione tossica”. Ma c’è anche chi minimizza: “Io nn vedo tutto sto scandalo x un dito appoggiato x sentire la consistenza della protesi”.