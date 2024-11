Il Grande Fratello di Alfonso Signorini non va in onda lunedì 11 novembre: i motivi della scelta di Mediaset

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Il Grande Fratello non va in onda lunedì 11 novembre. Una scelta che Mediaset ha fatto per spostare la collocazione de La Talpa, adventure game che è tornato in onda con la conduzione di Diletta Leotta, e probabilmente con l’intento di raccogliere più pubblico possibile, perlomeno quello che è mancato nella puntata di debutto. Per il reality condotto da Alfonso Signorini si tratta invece dell’ennesimo sconvolgimento di palinsesto cui viene sottoposto. Dopo aver perso il doppio appuntamento del giovedì, il programma si trova ancora una volta a sconvolgere i suoi piani per lasciare spazio libero nel palinsesto di Canale5.

Perché il Grande Fratello non va in onda

Come abbiamo spiegato, la nuova puntata del Grande Fratello non viene trasmessa lunedì 11 novembre per lasciare posto a La Talpa. Il reality è appena tornato in onda dopo molti anni di stop e con una nuova conduzione sulla quale Mediaset sta puntando molto. Diletta Leotta ha infatti messo in pausa la sua comfort zone per dedicarsi a qualcosa di molto diverso, mettendosi in gioco in un programma che il pubblico attendeva da tempo. Per questo, l’azienda non sta lasciando niente di intentato perché lo show raccolga il giusto successo.

Da qui, la scelta di spostare il Grande Fratello di Alfonso Signorini al martedì, per provare a capire quale possa essere la tendenza del pubblico. Il reality va così a prendere il posto di Temptation Island, andato in onda fino alla fine di ottobre, e riparte da zero come spesso è capitato nel suo lungo corso su Canale5. Solo un anno fa, si sperimentava la collocazione del sabato sera contro Ballando con le stelle, che in quest’edizione sta ottenendo ottimi ascolti, tenendo comunque alto il gradimento del pubblico che solo da pochissimo ha riscoperto la bellezza del format per com’era nato. L’appuntamento è quindi per martedì 12 novembre, dalle 21,30 e comunque dopo l’appuntamento quotidiano con Striscia la Notizia.

Il crossover de La Talpa col Grande Fratello

Per il lancio della prima puntata de La Talpa, Mediaset ha scelto di portare Diletta Leotta direttamente all’interno della Casa del Grande Fratello. La conduttrice ha finto di essere una nuova concorrente del programma, ingannando perfino Tommaso che ha chiaramente un debole per lei. Ha inoltre usato l’auricolare, facendosi guidare da Alfonso Signorini che ha chiaramente ironizzato sulle voci che si sono rincorse nelle settimane precedenti alla messa in onda e che la giudicavano come eccessivamente manipolata dagli autori.

L’operazione è piaciuta molto ai concorrenti che hanno gradito la sua presenza nella Casa, probabilmente desiderosi di vedere nuove facce dopo molto settimane, ma nessuno di loro ha creduto davvero alla possibilità che Diletta Leotta potesse diventare una di loro. La nuova edizione dell’adventure game vive inoltre in streaming con indizi e contenuti inediti su Mediaset Infinity. Si tratta di una scelta completamente nuova per la Rete, che in questo modo si avvicina sempre di più a un pubblico smart. Lo show irrompe anche nel day time di Canale5, precedendo Pomeriggio Cinque e prendendo il posto – per lunedì 11 novembre – della soap My home my destiny.