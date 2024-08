Grossa novità in arrivo nella prossima stagione dell’intrattenimento di Canale 5 che riguarda il Grande Fratello, diventato ormai un programma irrinunciabile per Mediaset

Fonte: IPA Nella prossima stagione tv Alfonso Signorini potrebbe condurre due edizioni distinte del Grande Fratello

Mediaset punta tutto sul Grande Fratello. Il reality show per eccellenza è ormai diventato un appuntamento irrinunciabile per l’azienda di Pier Silvio Berlusconi, che starebbe valutando una nuova formula da lanciare nella prossima stagione televisiva. Ben due edizioni diverse, una dietro l’altra, con due cast e vincitori differenti, sempre condotta da Alfonso Signorini, ormai alla guida del programma da ben quattro anni dopo gli esordi da opinionista.

Due edizioni del Grande Fratello in arrivo?

A lanciare l’indiscrezione è il sempre informato Tv Blog: pare che Mediaset stia valutando l’idea di produrre due edizioni diverse del Grande Fratello nella prossima stagione televisiva 2024-2025. A Cologno Monzese si starebbe pensando di sostituire una durata monstre – negli ultimi anni il GF iniziava a settembre e finiva ad aprile – con una nuova formula: in sostanza una prima edizione nei mesi autunnali e un secondo round da giocarsi in inverno.

Due edizioni con due cast e quindi due vincitori diversi che, in qualche modo, verrebbero collegati nel finale. Una formula che deriverebbe anche dalla diretta osservazione degli ultimi anni del reality show condotto da Alfonso Signorini. La trasmissione è sempre partita a settembre per prolungarsi fino a Pasqua: un lasso di tempo in cui però, per dare linfa alle dinamiche e mantenere alta l’attenzione del pubblico, sono stati puntualmente inseriti nuovi elementi nel cast, che alla fine risultava completamente rinnovato rispetto all’avvio di stagione. Perché, insomma, non sistematizzare quello che già accade, dandogli una formula e delle regole ben precise?

“L’idea che si sta facendo strada poi sarebbe quella di fare una specie di crossover fra la prima e la seconda edizione stagionale del programma prodotto con la collaborazione di Endemol. Ma in che modo? L’idea sarebbe quella di traghettare il vincitore e altri due finalisti della prima edizione, quella autunnale del Grande fratello, nella seconda, quella invernale”. Per ora, però, non ci sono certezze: si tratta solo di un’idea sul tavolo di lavoro che non è stata ancora approvata definitivamente.

Il cast Vip del Grande Fratello 2024

In attesa di sapere se la formula sarà approvata dai dirigenti Mediaset, è stato svelato il cast Vip della nuova edizione del Grande Fratello. Ci saranno: l’ex Velina di Striscia la notizia Shaila Gatta, l’attrice americana Clarissa Burt, l’ex Thorne di Beautiful Claytorn Norcross, il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi, la modella (già vista a L’Isola dei Famosi e a Pechino Express) Helena Prestes e l’attore spagnolo ed ex vincitore di Ballando con le Stelle Iago Garcia.

E poi ancora: l’ex ragazze di Non è la Rai Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo (che dovrebbero gareggiare come unico concorrente), la cantante, ex leader dei Gazosa, Jessica Morlacchi, l’attore Luca Calvani, e l’influencer ed ex volto de Il Collegio Giulia Mannucci. Non mancheranno concorrenti Nip, con delle storie particolari alle spalle, come accaduto lo scorso anno.

La data d’inizio del Grande Fratello 2024 è fissata al prossimo 16 settembre. Confermato il doppio appuntamento settimanale del lunedì e giovedì. Alfonso Signorini sarà affiancato da Cesara Buonamici e da Rebecca Staffelli, rispettivamente nei ruoli di opinionista ed esperta dei social.