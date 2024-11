Gerry Scotti pensa alla pensione: è pronto a lasciare la tv

Fonte: IPA Gerry Scotti

Per Gerry Scotti è giunta l’ora di pensare alla pensione. Il presentatore ha infatti ammesso di pensare al suo addio al piccolo schermo, dopo quarant’anni di carriera, numerosi programmi tv di successo, e l’affetto e la stima del pubblico che lo chiama teneramente Zio Gerry. Uno dei volti più riconoscibili, stimati e amati di Mediaset. Ma il ritiro dalle scene è ormai dietro l’angolo.

Quando Gerry Scotti lascerà la tv

Prima o poi Gerry Scotti lascerà il mondo della tv. Con ben quattro decenni di carriera alle spalle, il conduttore è pronto a ritirarsi dallo showbiz. Dopo aver smentito di aver mai detto di voler andare in pensione a 60 anni, Gerry ha rivelato al programma radiofonico Un giorno da pecora che “i 70 anni, che raggiungerò tra due anni, rappresentano un’età che potrebbe darmi una ragione per andarmene al mare…“. Insomma, manca davvero poco. Oggi Gerry ha 68 anni e per il 2026 è intenzionato a smettere di lavorare.

E forse non ci sarà spazio per il Festival di Sanremo, che Gerry Scotti non ha mai condotto fino ad oggi nonostante gli appelli dei telespettatori più fedeli. Ma, rispetto al passato, oggi il conduttore non è più interessato alla kermesse musicale. “Condurre il Festival di Sanremo? Troppo casino, troppa confusione. Comunque non me l’hanno mai chiesto. Se mi invitasse ci andrei ma solo per vedere lo spettacolo – ha affermato nel programma di Rai Radio1 ai conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari – Passaggio in Rai? Sto bene dove sono“.

Nonostante sia fedele a Mediaset dagli anni Ottanta, Gerry Sotti approva in pieno la scelta del collega Amadeus di lasciare la Rai per traslocare a Discovery: “Secondo me ha fatto bene, cambiare fa sempre bene”. I due si conoscono da tempo: entrambi agli esordi hanno lavorato a Radio Deejay per poi passare in tv e iniziare la loro carriera di conduttori.

Fonte: Un giorno da pecora

Il futuro di Gerry Scotti in tv

Passano gli anni ma Gerry Scotti resta un punto fermo di Mediaset. Attualmente è alla guida de La ruota della fortuna e di Io Canto Generation. Senza dimenticare il ruolo di giudice a Tu si que vales, in onda ogni sabato sera su Canale 5. In un’intervista a Verissimo, Gerry – il cui vero nome è Virginio – ha ammesso: “Non soffro di nostalgia, perché mi piaccio più adesso rispetto agli inizi della mia carriera. Ho solo un rimpianto che a che fare con la mia professione: non saper suonare nessun strumento musicale”. E poi: “Sarei stato un artista più completo se, ad esempio, avessi saputo suonare il pianoforte come Pippo Baudo. Per una persona che ama la musica come me è un difetto gravissimo”.

Sempre a Un giorno da pecora, Gerry Scotti ha parlato del suo rapporto con Pier Silvio Berlusconi: “Io consigliere di Piersilvio Berlusconi e redattore della piattaforma per la sua discesa in campo? Si, come no, sono il Del Debbio de noantri… Scherzi a parte, voglio dare una risposta seria: questa è una fake news totale, clamorosa, nessuno mi ha mai fatto questa richiesta. Per Piersilvio la cosa più giusta che io possa fare è continuare a fare bene il mio lavoro”.