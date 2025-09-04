Emanuela Fanelli, il fruscio delle perline nere sul red carpet di Elisa
C'è qualcosa di ipnotico nel ritorno di Emanuela Fanelli sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2025. Per la première di Elisa, firmata da Leonardo Di Costanzo, l'attrice si avvolge in un lungo abito a colonna fatto di balze frangiate e perline nere che brillano a ogni movimento. Un gioco di texture e lucentezze che accarezza il corpo e danza con la luce. Sensuale senza mai urlare, elegante ma con personalità, il look è completato da onde morbide nei capelli e un make-up luminoso firmato Armani Beauty. Un'apparizione da ricordare, dove ogni dettaglio sembra parlare sottovoce ma lascia il segno.