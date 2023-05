Buon sangue non mente:ha aperto il 76esimo Festival del Cinema di Cannes in grande stile. Modella e attrice, nonché figlia di due icone senza tempo come Catherine Deneuve e Marcello Mastroianni, lanon ha deluso le aspettative. Elegante ma discreta, l'abito della grande ouverture di martedì 16 maggio era semplicemente perfetto.