Anticipazioni Domenica In: Mara Venier tra cinema e Ballando con le Stelle (con un gradito ritorno)

Mara Venier tornerà a parlare a Domenica In di Ballando con le Stelle, con in studio una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione

Nuovo appuntamento con Domenica In di Mara Venier. Nella puntata in onda su Rai1 si tornerà a parlare di Ballando con le Stelle, che quest’anno sta ottenendo un grande riscontro di pubblico tra coreografie emozionanti, abbandoni e polemiche varie. Ma ci sarà spazio anche per il cinema, la musica e la saggistica. Il programma si conferma anche in questa stagione televisiva come uno dei più apprezzati del piccolo schermo, seguito ogni settimana da oltre due milioni e mezzo di spettatori.

Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti del 15 dicembre

Domenica 15 dicembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la quattordicesima puntata di Domenica In, condotta come sempre da Mara Venier. La puntata si aprirà con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, protagonisti di una divertente intervista in occasione dell’uscita del loro nuovo film Io e te dobbiamo parlare, al cinema dal prossimo 19 dicembre per la regia dello stesso Alessandro Siani.

La storia è quella di Antonio (Alessandro Siani) e Pieraldo (Leonardo Pieraccioni) che condividono molte cose: una donna in comune, una figlia a metà e una volante per due, una carriera non sempre luminosa, un sodalizio non sempre sodale, un legame di lungo corso ma un po’ ammaccato. Due esistenze apparentemente troppo tranquille per due agenti di polizia che il destino ha voluto sapientemente intrecciare. Matilde (Brenda Lodigiani) è infatti l’ex moglie di Antonio e l’attuale compagna di Pieraldo, Maria (Gea Dall’Orto) è la figlia di Antonio e vive con la madre e Pieraldo.

E poi c’è Sara (Francesca Chillemi), l’affascinante poliziotta con cui Antonio ha forse avuto un passato e potrebbe avere un futuro. Insomma, una famiglia allargata ma un’amicizia a volte troppo stretta per due improbabili colleghi con molte idee e non grandi ambizioni. Decisamente, il pericolo non era il loro mestiere… fino a quando, incredibilmente, non dovranno affrontare un vero crimine, un caso molto intricato e rischioso che, fra sfide contro il tempo e colpi di scena, cambierà la loro vita per sempre.

Gli altri ospiti di Domenica In

Nella nuova puntata di Domenica In anche Federica Pellegrini, ex campionessa di nuoto e attualmente impegnata come ballerina a Ballando con le Stelle, che si racconterà tra carriera e vita privata. In studio con lei anche il suo maestro di ballo Pasquale La Rocca, che affianca la Divina dopo l’allontanamento di Angelo Madonia e l’infortunio di Nina Zilli.

E poi ancora nel salotto di Mara Venier, Ivana Spagna che compirà 70 anni il prossimo 16 dicembre e si esibirà con alcuni suoi grandi successi come Gente come noi e Il cerchio della vita, oltre a cantare il nuovo singolo T’amo, T’amo, T’amo, composto insieme al DJ Nuzzle che l’accompagnerà alla consolle.

Inoltre a Domenica In un gradito ritorno, quello di Lino Banfi, già ospite in passato della trasmissione. E infine il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, che interverrà per presentare il suo ultimo libro Il Dio dei nostri padri, da alcune settimane in vetta alle classifiche tra i libri più venduti.