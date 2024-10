“Disease”, video, testo e significato del nuovo brano di Lady Gaga

Fonte: IPA Lady Gaga

Dopo la parentesi cinematografica con Joker: Folie à Deux, Lady Gaga è tornata al suo primo amore: la musica. A 4 anni dall’uscita di Chromatica, la camaleontica artista ha pubblicato Disease, un brano dal sapore pop in cui esplora tutte le sfaccettature del proprio Io.

Lady Gaga, il videoclip e il significato di Disease

Lo aveva annunciato, ed ha mantenuto la sua promessa: Lady Gaga ha regalato nuova musica ai suoi fan, che possono finalmente ascoltare il singolo Disease. Il brano anticipa l’uscita di LG7, titolo provvisorio del settimo album in studio della cantante statunitense, in uscita a febbraio 2025. Ad accompagnare la canzone, un videoclip di grande impatto, in cui Stefanie Germanotta combatte contro i suoi demoni: i mostri sono in realtà visioni distorte del suo sé, che la inseguono ora tra le strade di una tranquilla cittadina americana, ora in location gotiche e dark.

Il significato di Disease, come ha spiegato proprio Gaga in un’intervista a Variety, è quello del rapporto che ciascuno di noi ha con le proprie paure: “Io penso sempre ai miei demoni interiori. Non è mai stato facile per me ammettere quanto sia affascinata e sedotta dal caos e dal tumulto. Disease parla proprio dell’affrontare quella paura, del fronteggare me stessa e la mia oscurità interiore, e realizzare che a volte non posso scappare da parti di me che mi spaventano”. La “Disease” (letteralmente malattia) che dà titolo al brano, quindi, non è un disturbo fisico, ma qualcosa di più profondo e interiore.

Per quanto si possa tentare di soffocare alcune parti di sè, secondo Gaga si finirà sempre per rincontrarle: la soluzione, quindi, è quella di abbaracciarle ed imparare a gestirle. Solo in questo modo si potrà trovare la pace tanto agognata.

Il testo di Disease di Lady Gaga

Di seguito, il testo di Disease, il nuovo singolo di Lady Gaga pubblicato dopo la parentesti cinematografica con Joker: Folie à Deux.

There are no more tears to cry

I heard you beggin’ for life

Runnin’ out of medicine

You’re worse than you’ve ever been

(Ah-ah) Screamin’ for me, baby

(Ah-ah) Like you’re gonna die

(Ah-ah) Poison on the inside

I could be your antidote tonight

(Ah-ah) Screamin’ for me, baby

(Ah-ah) Like you’re gonna die

(Ah-ah) Poison on the inside

I could be your antidote tonight

I could play the doctor, I can cure your disease

If you were a sinner, I could make you believe

Lay you down like one, two, three

Eyes roll back in ecstasy

I can smell your sickness, I can cure ya (Cure)

Cure your disease

You’re so tortured when you sleep

Plagued with all your memories

You reach out, and no one’s there

Like a god without a prayer

(Ah-ah) Screamin’ for me, baby

(Ah-ah) Like you’re gonna die

(Ah-ah) Poison on the inside

I could be your antidote tonight

(Ah-ah) Screamin’ for me, baby

(Ah-ah) Like you’re gonna die

(Ah-ah) Poison on the inside

I could be your antidote tonight

I could play the doctor, I can cure your disease

If you were a sinner, I could make you believe

Lay you down like one, two, three

Eyes roll back in ecstasy

I can smell your sickness, I can cure ya (Cure)

Cure your disease

(Ah)

(Ah) Cure your disease

(Ah)

I can smell your sickness, I can cure ya

Bring me your desire, I can cure your disease

If you were a sinner, I could make you believe

Lay you down like one, two, three

Eyes roll back in ecstasy

I know all your secrets, I can cure ya, oh

Cure your disease

(Ah) Cure your disease

(Ah) Cure ya

(Ah)

I can smell your sickness, I can cure ya

I can cure your disease

(Ah) Cure your disease

(Ah) Cure your disease

(Ah) Ooh

(Ah) Ooh