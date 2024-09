Fonte: IPA Federica Sciarelli

Si rinnova l’appuntamento con Chi l’ha visto?. Nella puntata in onda il 25 settembre alle 21,20 su Rai 3 e condotta da Federica Sciarelli, tornano alcuni dei casi di cronaca che stanno tenendo con il fiato sospeso il pubblico italiano. Tra questi, anche il misterioso caso della morte dell’ex parlamentare Amedeo Matacena e della madre, avvenute a soli tre mesi di distanza l’una dall’altra. La Procura di Reggio Calabria ha aperto un’indagine su Maria Pia Tropepi, l’ultima compagna di Matacena, accusandola di omicidio e di altri dieci reati. Un caso complesso e controverso che finisce al centro della trasmissione, con l’intento di fare luce su ciò che è davvero accaduto.

Chi l’ha visto?, anticipazioni: i casi del 25 settembre

Amedeo Matacena, noto ex parlamentare e armatore, era fuggito da tempo a Dubai per evitare la giustizia italiana, a seguito della condanna per concorso esterno in associazione mafiosa. La sua morte, avvenuta il 16 luglio 2023, ha sollevato non pochi dubbi. Solo tre mesi dopo, il 17 settembre, anche la madre di Matacena è deceduta in circostanze non del tutto chiare.

Al centro delle indagini si trova ora Maria Pia Tropepi, l’ultima compagna di Matacena, sospettata di essere coinvolta in entrambe le morti. La donna è indagata per omicidio e altri reati, ma chi è davvero Maria Pia Tropepi? La trasmissione Chi l’ha visto? ha ottenuto documenti inediti che verranno mostrati in esclusiva, contribuendo a ricostruire un quadro più completo della vicenda e cercando di rispondere alle tante domande ancora aperte. Federica Sciarelli approfondisce la figura di Tropepi, esaminando le sue relazioni con Matacena e il contesto in cui sono avvenute queste morti.

Un altro caso che da affrontare nella puntata riguarda la scomparsa di Michael Frison, un giovane di 28 anni che ha fatto perdere le sue tracce due mesi fa a Luogosanto, in Sardegna. Michael era uscito di casa per fare una passeggiata e non è mai tornato. Il dettaglio inquietante è che i suoi vestiti sono stati ritrovati piegati su un muretto. Questo particolare ha alimentato molte speculazioni: perché si sarebbe spogliato? Si tratta di un gesto volontario, oppure c’è qualcos’altro dietro la sua sparizione?

La madre di Michael è ospite in studio, portando la sua testimonianza e lanciando un accorato appello nella speranza di ricevere nuove segnalazioni utili. Sciarelli e la sua squadra cercano di fare luce su questa vicenda misteriosa, ricostruendo gli ultimi movimenti del giovane e cercando di capire cosa possa essergli successo. La vicenda è segnata da molte ombre, e Chi l’ha visto? Cerca di gettare luce sui vari interrogativi ancora irrisolti.

Il caso di Simone e il raggiro online

Tra i casi più dolorosi della puntata del 25 settembre c’è anche quello di Simone, un uomo che è stato vittima di una truffa sentimentale durata otto anni. Simone è stato raggirato online da una persona che si faceva chiamare “Enriquetta”, la quale gli aveva fatto credere di essere innamorata di lui. La vicenda ha assunto contorni drammatici quando Simone, stremato psicologicamente e ingannato per tutto quel tempo, ha iniziato a manifestare segni di forte depressione, fino a tentare il suicidio.

Grazie alla segnalazione di uno spettatore, che a sua volta era stato truffato dalla stessa persona, la redazione di Chi l’ha visto? è riuscita a rintracciare Enriquetta, ora indagata per istigazione al suicidio. La Sciarelli approfondisce questo fenomeno delle truffe romantiche online, un problema sempre più diffuso, che ha portato molte persone alla rovina emotiva e finanziaria. Si parla di come Simone è caduto nella trappola e delle conseguenze devastanti che ne sono derivate, cercando al tempo stesso di sensibilizzare il pubblico su questi pericoli.

Come di consueto, la trasmissione diventa anche un luogo di speranza per molte famiglie in cerca di risposte. Durante la serata verranno lanciati appelli per le persone scomparse, con la speranza di ricevere segnalazioni che possano contribuire a ritrovarle. Il programma di Federica Sciarelli è noto per la sua capacità di creare una rete di solidarietà tra spettatori, che spesso forniscono informazioni decisive per risolvere i casi.

Quando e dove va in onda

La nuova puntata di Chi l’ha visto? viene trasmessa su Rai3 dalle 21,20 del 25 settembre e in contemporanea sul canale dedicato RaiPlay. Il programma vive anche sui social tramite l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti di un foltissimo pubblico di appassionati.