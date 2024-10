Grande attesa per Al Pacino nella nuova puntata di "Che Tempo Che Fa" in onda domenica 20 ottobre 2024: gli ospiti di Fabio Fazio

Fonte: IPA Fabio Fazio

Nuovo appuntamento per Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che Fa, in onda sul Nove ogni domenica: oggi 20 ottobre 2024 si preannuncia una puntata ricca di contenuti, con tanti ospiti dal calibro di Al Pacino, uno degli attori più importanti e leggendari di Hollywood. Ecco le anticipazioni della puntata di Che Tempo Che Fa.

Che Tempo Che Fa, ospiti della puntata di domenica 20 ottobre 2024

Finita la pausa estiva, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sono tornati in onda ogni domenica con il consueto appuntamento Che Tempo Che Fa, il talk show che ormai si è spostato da Rai3 sul Nove. La nuova puntata è ricca di contenuti, anche perché tra gli ospiti figura Al Pacino, l’attore che ha scritto una pagina di storia del cinema con la trilogia de Il Padrino. Il programma parte dalle 19.30 con Che Tempo Che Sarà, per poi dare il benvenuto agli ospiti e non solo, poiché è previsto un omaggio al grande Mike Bongiorno, in occasione del centenario dalla nascita, con Daniela Zuccoli Bongiorno e Valentina Romani. La fiction Mike è in partenza lunedì 21 su Rai1, con il doppio appuntamento martedì 22.

La presenza di Al Pacino ci dà l’occasione di ripercorrere la carriera di un attore a dir poco leggendario: cinquant’anni nel mondo del cinema, con ruoli indimenticabili, tra cui quello di Michael Corleone ne Il Padrino. Naturalmente, Fazio lo intervista in concomitanza con la pubblicazione del libro autobiografico Sonny Boy. Un’autobiografia, in libreria dal 15 ottobre, dove l’attore si mette a nudo e racconta la sua vita dal punto di vista umano e artistico.

Ma gli ospiti non sono finiti qui: è anche atteso Tananai, che ha pubblicato il nuovo album il 17 ottobre CalmoCobra, con il CalmoCobra Tour 2024 in partenza nei palazzetti in Italia. Presente anche il regista Gabriele Muccino, che invece discute del suo nuovo film, Fino alla Fine. Son inoltre attesi Fiorenza Sarzanini, Massimo Giannini e Michele Serra.

Le anticipazioni di Che Tempo Che Fa

Dalle 19.30, sul Nove, Fabio Fazio parte con Che Tempo Che Sarà, per poi dare inizio al tavolo delle interviste alle 20.00. Come sempre, è in studio insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, oltre agli ospiti fissi, ovvero Ornella Vanoni, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Simona Ventura, Nino Frassica, Max Giusti, Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni ed Edoardo Prati.

La puntata in chiusura prevede la formula di Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, con tutti gli ospiti fissi, oltre ad Alessia Orro, Carlo Amleto, Enzo Miccio, Cristiano Malgioglio e ancora Tananai. La nuova puntata di Che Tempo Che Fa è visibile sul Nove e in live streaming e on demand. La 22esima edizione del talk show ha confermato il successo ottenuto fin qui dal conduttore. “Iniziamo alle 19.30 e chiudiamo a mezzanotte e mezza. In pratica facciamo tutto: il pre-access, l’access, la prima, la seconda e anche la terza serata. Ma nella prima parte, a Che tempo che farà, inizieremo già con le interviste. Vogliamo far crescere l’attenzione su libri e cultura”, aveva detto Fazio prima dell’inizio del programma a TV Sorrisi e Canzoni.