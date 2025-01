Fabio Fazio sta per tornare da una lunga vacanza ma non stasera: ecco cosa andrà in onda al suo posto

Fonte: IPA Fabio Fazio

Nonostante il cambio di rete, Che tempo che fa continua a essere un appuntamento fisso, settimana dopo settimana, per milioni di italiani. Gli ascolti del resto dimostrano quanto il programma condotto da Fabio Fazio continui a essere una certezza, anche sul Nove. Purtroppo, però, domenica 5 gennaio 2025 non andrà in onda.

Che tempo che fa non va in onda

Quella di Che tempo che fa è una lunghissima pausa, considerando quelli che sono generalmente i tempi televisivi. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, così come Filippa Lagerbäck e il resto della grande famiglia del programma sul Nove, si stanno godendo ancora un po’ di meritato riposo.

Lo show andrà in onda a gennaio, certo, ma non questa sera. L’ultima messa in onda risale al 22 dicembre 2024, per poi dare il via alla pausa di Natale e Capodanno. Appuntamento fissato per il 19 gennaio 2025, come sempre a partire dalle ore 19:30. Al ritorno nulla sarà cambiato, dai grandi nomi al centro di interessanti interviste (come Richard Gere che ha chiuso il 2024) all’attesissimo Tavolo, con ospiti fissi e amici pronti a chiacchierare amabilmente.

Nuovo palinsesto sul Nove

Data la prolungata assenza di Che tempo che fa, sul Nove è ovviamente mutata la programmazione. Non vanno in onda delle repliche del programma, con il “meglio di”, come avviene ad esempio per Verissimo.

Alle ore 19:50 ci sarà la messa in onda di Little Big Italy, nello specifico si parla del settimo episodio della seconda stagione, ambientato a New Orleans. Un viaggio in un mondo ben distante dal nostro, alla ricerca però delle nostre radici.

Il vero e proprio sostituto della creatura di Fabio Fazio è però uno spettacolo in prima serata del comico toscano Giorgio Panariello. Un lungo show teatrale mostrato in prima Tv a partire dalle ore 21:30. Due ore di intrattenimento, al netto degli stacchi pubblicitari.

Addio alla Rai e Sanremo

L’addio alla Rai da parte di Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e il format Che tempo che fa ha portato a numerose discussioni. Stare sul Nove non ha posto limiti al tipo di ospiti internazionali che il programma ha potuto vantare, almeno fino a oggi.

Avrà però un peso per quanto riguarda Sanremo 2025. Pare infatti che siano state fissate delle norme nel regolamento del post gara. La Rai si prende di fatto l’esclusiva per quanto riguarda gli artisti che saliranno sul palco dell’Ariston. Nessun passaggio sul Nove, dunque, con Fabio Fazio e Amadeus che non potranno in alcun modo sfruttare l’onda lunga della celebre kermesse musicale.

Una mossa comprensibile, considerando i numeri di CTCF, che ha ottenuto il 10,6% di share anche a un passo dal Natale, nel corso della sua ultima puntata del 2024. Come si traduce questa percentuale? 2 milioni di telespettatori connessi.