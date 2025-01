C’è ancora domani non è candidato agli Oscar: interviene Paola Cortellesi

C'è ancora domani di Paola Cortellesi non è candidato agli Oscar come Miglior Film, come ribadito dalla stessa regista e attrice protagonista

Fonte: IPA Paola Cortellesi

No, C’è ancora domani non è candidato agli Oscar 2025 come Miglior Film. Si è fatta un po’ di confusione a tal proposito dopo la diffusione di alcuni documenti da parte dell’Academy e qualche titolo alquanto “fantasioso”, tanto che persino Paola Cortellesi ha ritenuto necessario intervenire per dissipare ogni dubbio (qualora ve ne fossero ancora).

Le parole di Paola Cortellesi

Col suo piglio ironico, qualità che inevitabilmente ce la fa amare ancor di più, l’attrice e regista di questo piccolo, prezioso gioiellino del cinema italiano ha fatto ulteriormente chiarezza sulla questione: C’è ancora domani non è candidato come Miglior Film agli Oscar, a differenza di quanto titolato da alcuni, facendo nascere così l’equivoco.

“Sono grata a Greenwich Entertainment, distributore americano del film, per aver creduto in C’è ancora domani e averlo presentato tra i film eleggibili agli Oscar – ha detto Paola Cortellesi -. Ora, chiariamoci. In questo campionato USA, le probabilità che C’è ancora domani entri nelle cinquine degli Academy Awards sono pari, direi, alla vita di un gatto in tangenziale, a Roma, nell’anno del Giubileo ma è comunque una soddisfazione anche solo essere stati ammessi all’interno di questa selezione di film distribuiti nelle sale americane. Ora direi invece di concentrarci a fare tutti un gran tifo per il meritevole candidato del nostro Paese, lo splendido Vermiglio di Maura Delpero“.

La verità su C’è ancora domani agli Oscar

Non vi è alcuna candidatura di C’è ancora domani agli Oscar 2025 come Miglior Film (Academy Award for Best Picture), ma è vero che il film campione di incassi è stato inserito nel documento diffuso dall’Academy Reminder list of productions elegible for the 97th Academy Awards. Questa lista comprende 323 film potenzialmente “candidabili” in altre categorie – come Miglior regia, Miglior sceneggiatura o Migliore attrice protagonista – e C’è ancora domani ne fa parte perché iscritto dalla casa di distribuzione americana Greenwich Entertainment (negli USA è stato distribuito col titolo There’s still tomorrow).

Per essere tra i potenziali candidati come Miglior Film, dovrebbe figurare anche nella seconda lista diffusa dall’Academy Best picture reminder list for the 97th Academy Awards, ma così non è. Qui sono inclusi 207 titoli che rispettano i criteri di ammissibilità alla categoria e che sono ancora in fase di valutazione per completare la “decina” delle nomination per il Miglior Film, appunto.

Perché C’è ancora domani non è candidato come Miglior Film Straniero

Come sapranno i ben informati, in corsa per la nomination agli Oscar 2025 come Miglior Film Straniero (che è un’altra categoria, Academy Award for Best International Feature Film) c’è Vermiglio di Maura Delpero e lo sappiamo dallo scorso settembre. Che si siano tragicamente dimenticati di C’è ancora domani per il secondo anno consecutivo? Ovviamente no.

Il film di Paola Cortellesi avrebbe potuto rappresentare l’Italia agli Oscar se avesse rispettato un requisito essenziale: come stabilito dall’ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali), la prima distribuzione in Italia o in un altro Paese (esclusi gli USA) avrebbe dovuto verificarsi tra il 1° novembre 2023 e il 30 ottobre 2024. Cosa che non è avvenuta, dato che C’è ancora domani è uscito nelle sale italiane il 26 ottobre 2023. La prima opera da regista della Cortellesi avrebbe potuto avere una chance agli Oscar 2023, anno in cui però è stato scelto Io capitano di Matteo Garrone per rappresentare il nostro Paese.