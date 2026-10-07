“Va bene la notizia, ma poi c’è la persona”, Caterina Balivo in diretta su Vittorio Sgarbi

Mentre Vittorio Sgarbi è ancora ricoverato al Gemelli, Caterina Balivo interviene sulla sua situazione e invita a non dimenticare la persona

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Vittorio Sgarbi continua a essere ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma in condizioni critiche ma stabili. Da settimane le notizie sul suo stato di salute si susseguono, riaccendendo l’apprensione dei familiari e il rammarico della figlia Evelina dopo averlo visto in queste condizioni.

A La Volta Buona Caterina Balivo torna a parlare delle condizioni del critico dell’arte, ricordando però una cosa importante. Soprattutto in queste situazioni, al di là della notizia, è importante tenere sempre conto che si parla di persone, famiglie e soprattutto dinamiche complicate che meritano il giusto rispetto.

Vittorio Sgarbi, le condizioni di salute: “Critiche ma stabili”

Di famiglie che possono attraversare periodi complicati ce ne sono molte e le dinamiche interne non sono mai di facile comprensione. Spesso è facile semplificarle, tantopiù se vengono raccontate pubblicamente e i protagonisti sono personaggi conosciuti.

In questi giorni il ricovero di Vittorio Sgarbi ha riacceso i riflettori sulla sua salute, che è stata a lungo anche il filo conduttore del racconto del rapporto familiare che il critico d’arte sta vivendo con la figlia Evelina.

Nel frattempo Sgarbi, a una settimana dal ricovero, continua a essere monitorato dai medici. A La Volta Buona Caterina Balivo fa raccontare la situazione a Domenico Marocchi, che da Roma spiega di volersi limitare solo alle informazioni ufficiali delle agenzie e dell’ospedale, per evitare di portare avanti un racconto infondato. “Le sue condizioni di salute critiche ma stabili, continua le terapie”, ha detto l’inviato a Caterina, raccontando che con lui ci sono la compagna Sabrina Colle e, accanto a lei, anche i figli.

Caterina Balivo, la cura nel trattare la storia di Vittorio Sgarbi

E mentre l’apprensione sulle sue condizioni di salute continua a rimanere alta, c’è chi invece si chiede come possa proseguire, in una situazione così precaria, la situazione giudiziaria che vede Sgarbi coinvolto insieme alla figlia Evelina. Dopo essere andata a trovarlo in ospedale, Evelina si è detta molto preoccupata, mentre continua la sua battaglia per avere la possibilità di avere per lui un sostegno.

Poche parole però, su questa questione, in puntata. Caterina, visibilmente preoccupata e dispiaciuta per questa condizione precaria, è categorica. Lei non vuole dare spazio ulteriore a un racconto che non porterebbe nulla di più e alimenterebbe solo parole, senza rispettare questo tipo di situazione.

“Si tratta di una situazione difficile, non avrei voglia nemmeno di parlarne” ha detto Caterina. “Va bene la cronaca, la notizia, ma poi c’è la persona“.

A La Volta Buona Caterina non ha mai paura di parlare di argomenti complicati. Nel suo salotto sono arrivate storie dolorose, vicende familiari difficili, momenti in cui il confine tra pubblico e privato è molto sottile.

Perché anche questo fa parte di un programma che nel tempo ha dato spazio a storie molto diverse, comprese quelle più difficili da raccontare. Ma proprio per questo, a volte, raccontare significa anche scegliere dove fermarsi. E davanti a una situazione ancora così delicata come quella di Vittorio Sgarbi, forse è questa la misura da trovare.

“Spero che le condizioni possano migliorare, e che Vittorio possa uscire dall’ospedale”, ha concluso Caterina nell’augurare insieme ai suoi ospiti il meglio a Vittorio.