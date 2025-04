Fonte: IPA Fabio Fazio

Non è domenica senza Che tempo che fa. Il programma di Fabio Fazio non è mai stato così seguito, malgrado il passaggio al Nove, ed è ormai un grande punto di riferimento per il pubblico che non smette di dimostrargli il suo affetto. Di settimana in settimana, lo show ospita alcuni dei nomi più importanti del cinema italiano e internazionale senza disdegnare però i personaggi più popolari, come Belen Rodriguez, mentre dall’altra parte della barricata si cerca di risalire la china per non patire troppo della forza dei competitor.

Su Rai1 è invece andata in onda la nuova stagione di Costanza, partita bene al suo esordio, mentre Rai2 ha mandato in onda i nuovi episodi di NCIS. Presadiretta ha invece occupato la prima serata di Rai3 con Riccardo Iacona, quando su Italia1 veniva invece trasmessa la puntata domenicale di Le Iene Inside. Ampio spazio è stato concesso all’informazione con Zona Bianca di Giuseppe Brindisi. Ma chi ha vinto la sfida degli ascolti tv di domenica 6 aprile? Tutti i risultati.

Prima serata, ascolti tv del 6 aprile

Su Rai1 Costanza ha interessato 3.527.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha conquistato 1.695.000 spettatori con uno share del 12%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 738.000 spettatori (3.8%) e N.C.I.S. Origins 670.000 spettatori (3.7%). Su Italia1, dopo l’anteprima (1.185.000 – 6.1%), Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 1.272.000 spettatori con il 9.8%. Su Rai3, dopo la presentazione (718.000 – 3.8%), Presadiretta segna 723.000 spettatori pari al 4% (Presadiretta Più a 533.000 e il 3.6%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un ascolto medio di 607.000 spettatori (4.6%). Su La7 House of Trump raggiunge 530.000 spettatori e il 2.8%. Su Tv8 Operation Fortune ottiene 284.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Che Tempo Che Fa raduna 1.376.000 spettatori con il 7.4% nella presentazione, 2.015.000 spettatori con il 10.7% nella prima parte e 964.000 spettatori con il 9.1%.

Access Prime Time, dati del 6 aprile

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 5.644.000 spettatori (29.6%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.513.000 spettatori pari al 13.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.198.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 913.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 711.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole… Domenica ha interessato 718.000 spettatori (3.8%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 593.000 spettatori pari al 3.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 6 aprile

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.526.000 spettatori pari al 19.5%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.828.000 spettatori pari al 24.3%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 2.002.000 spettatori (16.4%), mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 2.750.000 spettatori (18.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (402.000 – 3.7%) e TG2 Dossier (170.000 – 1.4%), F.B.I. totalizza 355.000 spettatori con il 2.4% nel primo episodio e 569.000 spettatori con il 3.2% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 478.000 spettatori (3.5%) e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 522.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.188.000 spettatori (13.3%). A seguire Blob segna 743.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 La Promessa interessa 824.000 spettatori (4.7%). Su Tv8 MasterChef ha conquistato 352.000 spettatori (2.5%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (298.000 – 2.4%), Che Tempo Che Farà ha interessato 531.000 spettatori con il 3.1%.