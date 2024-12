Ascolti tv 30 novembre, Milly Carlucci non teme confronti. Chi vince

Fonte: IPA Milly Carlucci

Un sabato sera scoppiettante in televisione: Milly Carlucci è la Regina incontrastata, soprattutto dopo i risultati ottenuti dal Grande Fratello (la puntata del 30 novembre è saltata). Su Rai1, Ballando con le Stelle si conferma il programma più amato, anche per le dinamiche che si sono create dopo l’addio di Angelo Madonia e la sostituzione in prima battuta con Samuel Peron, che però si è infortunato. Canale5 manda in onda Il Volo – Tutti per uno al posto del Grande Fratello. Chi ha vinto la sfida di ascolti del sabato sera?

Prima serata, ascolti tv del 30 novembre

Trionfo annunciato per Milly Carlucci, che con il suo Ballando con le Stelle ha conquistato ancora una volta il sabato sera degli italiani. Impossibile batterla, soprattutto per le dinamiche che si sono create intorno al programma: un cast fortissimo e tanta curiosità di vedere in pista la Divina Federica Pellegrini dopo l’addio di Angelo Madonia. Nella serata del 30 novembre 2024, Ballando su Rai1 ha conquistato 4.410.000 spettatori (23.6%) nella parte Tutti in Pista e dalle 21:20 alle 1:30 ha incollato allo schermo 3.734.000 spettatori.

Canale5 ha mandato in onda la replica de Tutti per Uno – Capolavoro con Il Volo al posto della puntata del Grande Fratello e ha totalizzato 1.792.000 spettatori con uno share del 13%. S.W.A.T. su Rai2 è stato la scelta di 801.000 spettatori pari al 4.6%. Rai3 con Sapiens – Un Solo Pianeta si è fermato 522.000 spettatori, il 3.1%. Su Rete4 …continuavano a chiamarlo Trinità è stato seguito da 928.000 spettatori (5.8%) Italia1 con Il GGG – Il grande gigante gentile ha conquistato 896.000 spettatori (5.5%). La7 con In Altre Parole è stato scelto da 1.077.000 spettatori, il 6.1% di share. Su Tv8 la Sprint Race di Formula 1 ha totalizzato 448.000 spettatori (2.6%). Accordi & Disaccordi sul Nove è piaciuto a 376.000 spettatori con il 2.4%.

Access Prime Time, dati del 30 novembre

Rai2 con TG2 Post ha totalizzato 530.000 spettatori (2.8%). Invece, Rai3 con Nuovi Eroi è la scelta di 429.000 spettatori con il 2.3%. Continuiamo con Rete4 e 4 di Sera Weekend che ha conquistato 952.000 spettatori (5.2%) nella prima parte e 981.000 spettatori, con uno share del 5.2%, nella seconda parte. Canale5 con Striscia la Notizia è stato seguito da 2.893.000 spettatori con il 15.5%. N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia1 è stato seguito da 1.361.000 spettatori (7.3% di share). 4 Ristoranti su Tv8 è una certezza: 3.2% di share, per un totale di 568.000 spettatori. Amadeus con Chissà Chi è sul Nove si è fermato a 464.000 spettatori (2.5%) nella prima parte e 559.000 spettatori (3%) nella seconda parte.

Ascolti tv Preserale, dati del 30 novembre

