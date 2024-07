Mina Settembre in replica sfida le Olimpiadi di Parigi ma non c'è storia: il vincitore è solo uno

Fonte: Ansa Serena Rossi

Un’ultima domenica rovente, quella del 28 luglio, che ha visto scontrarsi le Olimpiadi di Parigi contro Mina Settembre in replica. In attesa della nuova serie della fiction di Serena Rossi, confermata per il 2025, Rai1 sta proponendo le puntate della passata stagione perché i telespettatori non rimangano troppo a digiuno. Su Rai2, sono invece in onda le gare valevoli per i Giochi Olimpici, nei quali i nostri atleti stanno iniziando a distinguersi con grande valore.

Su Canale5 è stata invece trasmessa una nuova puntata della dizi turca Segreti di Famiglia, mentre su Italia1 Enrico Papi ha presentato Tilt. Il nuovo show musicale targato Mediaset è iniziato quasi in sordina e a confermarlo ci sono perfino i dati d’ascolto che finiscono per essere al di sotto della media. Su Rai3, è tornato invece il consueto appuntamento con Report, mentre Rete4 ha proposto Schegge di paura.

Prima serata, ascolti TV del 28 luglio: dominano le Olimpiadi di Parigi

Su Rai1 Mina Settembre 2 ha interessato 1.529.000 spettatori pari all’11,6% di share. Su Canale5 Segreti di Famiglia ha conquistato 1.580.000 spettatori con uno share del 13,3%. Su Rai2 le Olimpiadi di Parigi 2024 intrattengono un netto di 3.101.000 spettatori pari al 22,2%. Su Italia1 Tilt – Tieni il Tempo incolla davanti al video 525.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Report segna 729.000 spettatori e il 5,4%. Su Rete4 Schegge di paura totalizza un ascolto medio di 395.000 spettatori (3,3%). Su La7, dopo In Onda – Prima Serata (615.000 – 4,2%), Heat – La sfida raggiunge 233.000 spettatori e il 2,5%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 322.000 spettatori con il 2,5%. Sul Nove Little Big Italy raduna 327.000 spettatori (2,4%).

Access Prime Time, dati del 28 luglio

Su Rai1 Techetechetè arriva a 2.100.000 spettatori (14,3%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.982.000 spettatori pari al 13,5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 822.000 spettatori (5,7%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta è visto da 419.000 spettatori (2,9%). Su Rete4 Stasera Italia ha raggiunto 523.000 spettatori e il 3,7% nella prima parte e 613.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 748.000 spettatori (5,1%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 294.000 spettatori pari al 2%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 254.000 spettatori (1,8%).

Ascolti TV Preserale, dati del 28 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.776.000 spettatori pari al 15,9%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.504.000 spettatori pari al 20,2%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.031.000 spettatori (9,5%), mentre The Wall ha convinto 1.502.000 spettatori (12,5%). Su Rai2 le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 18:38 alle 20:39, totalizzano un netto di 1.509.000 spettatori con il 12,4%.

Nel dettaglio: Judo femminile 14,9% (1.623.000), Equitazione 12,8% (1.415.000), Scherma netto 12,4% (1.574.000), Nuoto 14,6% (2.083.000). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 294.000 spettatori (2,6%) e FBI: Most Wanted raccoglie 376.000 spettatori (2,9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.419.000 spettatori (11,1%). A seguire Blob segna 588.000 spettatori (4,3%). Su Rete4 Terra Amara interessa 412.000 spettatori (3,1%). Sul Nove I Corti di Aldo, Giovanni e Giacomo è scelto da 160.000 spettatori con l’1,3%.