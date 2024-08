Ascolti tv 12 agosto: il mistero di Amendola sfida le risate di Zelig

Fonte: IPA Claudio Amendola

Lunedì 12 agosto 2024 in televisione va in onda il palinsesto estivo dei canali più amati. Sono finite le Olimpiadi di Parigi 2024, e con loro le seguitissime dirette di Rai 2. Rai 1 affronta il caldo estivo mandando in onda Nero a Metà 3, con Claudio Amendola, che interpreta l’ispettore Claudio Guerrieri, alle prese con le sue indagini e affiancato dal giovane collega Malik Soprani. Rai 3 si affida invece alle magiche immagini dei documentari di Kilimangiaro Estate. Su Rete 4 va in onda un film cult degli anni ’80, Ufficiale e gentiluomo, con un indimenticabile Richard Gere. Canale 5 punta invece sulla leggerezza e sulle risate con Zelig.

Ascolti tv 12 agosto: Zelig batte Neto a Metà

Lunedì 12 agosto 2024, Rai 1 manda in onda Nero a Metà 3, in replica, che ha interessato 1.531.000 spettatori pari al 12.6% di share (nel dettaglio primo episodio: 1.584.000 – 12%, secondo: 1.477.000 – 13.4%). Su Canale 5 la replica di Zelig ha conquistato 1.740.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai 2 il primo appuntamento con la terza stagione di CSI: Vegas tiene con il fiato sospeso 481.000 spettatori pari al 3.8% (nel dettaglio primo episodio: 570.000 – 4.1%; secondo: 499.000 – 3.8%, terzo: 391.000 – 3.5%). Su Italia 1 l’incontro di Coppa Italia Cagliari-Carrarese fa tifare 731.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rai 3 Kilimangiaro Estate segna 687.000 spettatori e il 5.5%. Su Rete4 – dalle 22:07 alle 0.30 – Ufficiale e Gentiluomo totalizza un a.m. di 491.000 spettatori (5.4%). Su La7 Roma di piombo: Diario di una lotta raggiunge 295.000 spettatori e il 3.6%. Su Tv8 Operation Fortune ottiene 387.000 spettatori con il 3.3%. Sul Nove Karate Kid II: La storia continua raduna 230.000 spettatori (%2).

Access Prime Time, gli ascolti di lunedì 12 agosto

Rai 1 – dalle 20:43 alle 21:26 – manda in onda Techetechetè che ottiene 2.498.000 spettatori con il 17.7%. Su Canale 5 – dalle 20:44 alle 21:09 – Paperissima Sprint raccoglie 2.095.000 spettatori pari al 14.7%. Su Italia 1 Coppa Italia Live raduna 395.000 spettatori (2.8%). Su Rai 3 Caro Marziano è visto da 683.000 spettatori (5.1%) e Un Posto al Sole – Le Storie appassiona 778.000 spettatori (5.5%). Su Rete 4 4 di Sera ha raggiunto 693.000 spettatori e il 5% nella prima parte, 764.000 spettatori e il 5% nella seconda parte e 630.000 spettatori e il 4.6% nella terza parte Estate di Guerra in onda dalle 21:30 alle 22. Su La7 In Onda ha interessato 1.245.000 spettatori (8.7%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 529.000 spettatori pari al 3.8%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 478.000 spettatori (3.4%).

Preserale, ascolti del 12 agosto 2024

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene un ascolto medio di 1.812.000 spettatori pari al 19.3% mentre Reazione a Catena piace a 2.520.000 spettatori pari al 22.7%. Su Canale 5, in replica, The Wall – Protagonisti ha intrattenuto 1.278.000 spettatori (14.3%) mentre The Wall ha convinto 1.713.000 spettatori (16%). Su Rai 2 l’appuntamento con NCIS Los Angeles raccoglie 321.000 appassionati pari al 3.1% mentre SWAT 435.000 pari al 3.5%. Su Italia 1 l’incontro di Coppa Italia Lecce-Mantova sigla 385.000 spettatori (3.6%). Su Rai 3 le news dei TGR tengono informati 1.962.000 spettatori (16.8%). A seguire Blob segna 714.000 spettatori (5.6%). Su Rete 4 Terra Amara interessa 467.000 spettatori (3.7%). Su La7 Padre Brown raduna 112.000 spettatori pari all’1.1%. Su Tv8 4 Hotel conquista 248.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 367.000 spettatori con il 3%.