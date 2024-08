Ascolti tv dell’11 agosto: Mina Settembre contro la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi

Fonte: Ansa Serena Rossi

Domenica 11 agosto è calato il sipario sulle Olimpiadi di Parigi 2024 e con esse è terminato un fortunato capitolo televisivo che ha tenuto incollati gli spettatori per più di due settimane, tra gare avvincenti, i grandi risultati dei nostri atleti e tante polemiche.

Gli ascolti infatti hanno visto trionfare in più di un’occasione i giochi olimpici, e anche in questa calda domenica estiva le cose non sono andate diversamente: mentre su Rai 2 andava in onda la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi, su Rai 1 era in programma la replica di Mina Settembre 2, in attesa della terza stagione con protagonista Serena Rossi, mentre su Canale 5 l’appuntamento era con la soap turca di Mediaset in prima serata Segreti di Famiglia. Su Rai 3 il programma di attualità Farwest, condotto da Salvo Sottile, mentre su Rete 4 è stato riproposto Braveheart, indimenticabile film con protagonista Mel Gibson. Infine su Italia 1 un nuovo scontro di Coppa Italia: questa volta la sfida era tra Torino e Cosenza.

Articolo in aggiornamento dopo le 10.30 con i dati auditel